Жители оккупированного Крыма массово жалуются на нехватку воды для бытовых нужд.

Об этом на заседании крымского оккупационного правительства сообщила так называемая вице-премьер РК Лариса Опанасюк, передают «Новости Крыма».

С начала месяца на «горячую линию» поступило порядка 130 обращений крымчан по поводу отсутствия водоснабжения, сказала чиновница.

В частности, по ее данным, проблемы с водоснабжением испытывают жители Керчи, Феодосии, Судака, ряда сел Нижнегорского и Бахчисарайского районов. Кроме того, поступают массовые жалобы на отсутствие воды из пгт Ленино, сел Семисотка Ленинского района, Бабенково и Первомайское Кировского района.

Так, жители Первомайского ранее использовали воду из колодца, принадлежащего ГУП «Крымская железная дорога». Однако работники КЖД опечатали данный колодец, в результате жители остались без воды, пояснила Опанасюк.

Читайте такжеОккупированный Крым из-за дефицита воды теряет урожай

В свою очередь нелегитимная заместитель председателя Совета министров РК Евгения Бавыкина добавила, что власти уже проводят мероприятия по изъятию у ГУПа объектов водоснабжения и водоотведения.

«Они в нарушение используют питьевую воду на свои нужды, а не на обеспечение водой населения. Такая же ситуация с Керчью и Феодосией», – уточнила Бавыкина.

Изымать объекты водопользования из собственности КЖД будут без согласия госпредприятия.

Псевдоглава Крыма Сергей Аксенов поручил органам исполнительной власти в населенных пунктах, испытывающих проблемы с водой, внести предложения на республиканский уровень о разрешении данной ситуации.