Мировое свинство

«Я не хочу досидеться до того, до чего досиделась «Калита», - сказала УНИАН директор предприятия «Золотоношский бекон» Галина Дубовик. Женщина уже месяц не находит себе места, и ее беспокойство разделяют хозяева всех свиноводческих комплексов в стране.

Специалисты Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы диагностировали африканскую чуму свиней (АЧС) на свиноводческом предприятии «Калита» 28 июля. На тот момент свинокомплекс содержал более 60 тысяч свиней, и всех их пришлось уничтожить.

Как уверяют эксперты, вспышки АЧС на современных предприятиях практически невозможны, потому что свинокомплексы обязаны соблюдать все необходимые меры биологической безопасности. Поэтому случай с «Калитой» - тревожный звоночек для свиноводов. Они понимают, что необходимо действовать самим и стимулировать власти к борьбе с вирусом. Ведь если еще год назад АЧС диагностировалась преимущественно у диких кабанов, то в этом году гибнут домашние свиньи в селах и на комплексах, а это значит, что культовое животное украинцев оказалась под угрозой.

Африканская чума свиней, или АЧС, – вирусное заболевание животных, которым болеют исключительно домашние и дикие свиньи, человек заразиться им не может. Болезнь сопровождается стопроцентным летальным исходом инфицированных животных. Коварство вируса в том, что в поисках свиньи он перемещается на людях, птицах, кошках, собаках и прочей живности. Поэтому если хотя бы у одного животного в хозяйском дворе или на свиноводческом предприятии диагностирована «африканка», все свиньи считаются потенциально зараженными. Вирус уничтожается только при очень высоких температурах, и чтобы его побороть животные должны быть убиты бескровным способом, а их туши - сожжены. Лекарств или вакцин от этой напасти не существует, поэтому обезопасить животное от заражения очень сложно.

Африканской чуме есть где разгуляться в Украине. У нас порядка 7,7 млн свиней. Больше половины из них (60%) содержатся в хозяйствах населения, остальные – на свиноводческих комплексах. В среднем украинец потребляет до 60 кг мяса в год. Эксперты отмечают, что в последнее время соотечественники стали отдавать предпочтение более дешевой птице. Однако, если позиции говядины или баранины достаточно шаткие, то любимая свинина, которой среднестатистический украинец съедает до 18 кг в год, никогда не пропадет с наших столов. Конечно, при условии, что мы справимся с АЧС.

Украина борется с африканской чумой уже три года, но раньше заболевание распространялось не так быстро. Специалисты Госветфитослужбы за период с 2012 года зарегистрировали уже 36 случаев АЧС, 19 из которых – за последние восемь месяцев.

Для сравнения, с 2012 года в Латвии, в которой насчитывается около 350 тыс. свиней, зарегистрировано 479 вспышек АЧС, в Литве (715 тыс. свиней) и Эстонии (360 тыс. свиней) – приблизительно по 100 случаев. В Польше, хозяйства которой содержат 11,3 млн голов свиней, также зарегистрировано около 100 вспышек, тогда как в России (21 млн голов свиней) – более 760 случаев. Если сравнивать масштаб бедствия в Украине и в Прибалтийских странах, можно прийти к выводу, что волноваться не о чем. Но это только на первый взгляд.

«По статистике, в Эстонии, Латвии, Литве и Польше 95% вспышек АЧС регистрируются в дикой фауне и только одиночные случаи – у домашних свиней. Это говорит о том, что в этих странах очень высокий уровень биологической безопасности и профилактика ведется надлежащим образом. Если взглянуть на Россию, там и у диких, и у домашних свиней заражение происходит с одинаковой вероятностью. В Украине такая же ситуация», - рассказал заместитель директора по научной работе Института ветеринарной медицины Национальной академии наук Николай Сытюк.

Нам нужно учиться у тех, кто справляется с АЧС. История насчитывает несколько счастливых финалов борьбы с этой напастью, Украине стоит взять пример с Испании. В 1995 году эта страна была полностью очищена от африканской чумы.

Поскольку вакцина от АЧС отсутствует, испанские власти направили все силы на выявление и уничтожение животных-переносчиков вируса, а также улучшение гигиенических условий содержания животных во всех видах хозяйств. В стране установили строгий контроль перемещения и реализации всех свиней, вплоть до присвоения индивидуального номера каждому животному. Сейчас Испания является ведущим производителем свинины в Европейском Союзе с поголовьем в 26,6 млн.

Однако счастливому концу предшествовали не три, не пять и даже не десять лет борьбы. Испания страдала от АЧС 35 лет и уничтожила порядка 2 млн свиней.

«Учитывая, что в России уже 8 лет борются и результата никакого, только распространение, то у нас может повториться сценарий Испании. Нам просто необходимо довести биобезопасность в хозяйствах и осведомленность населения до необходимого уровня, иначе борьба затянется надолго», - отметил Сытюк.

На сколько это «на долго», эксперт прогнозировать не стал, но сказал, что в ближайшие два-три года нашим свиньям happy end точно не светит.

Свинское отношение

Главным переносчиком АЧС принято считать свободно разгуливающего по просторам нашей родины дикого кабана. Однако эксперты сходятся во мнении, что истинный виновник всех несчастий – человек. Даже если полностью очистить территорию страны от дикого кабана, люди все равно будут способствовать распространению вируса.

Памятка в отношении необходимых мер безопасности для хозяйств, которые держат свиней, насчитывает 25 обязательных пунктов. Основные требования – не подпускать к хозяйству птиц, животных и посторонних людей, проводить дезинфекцию всего, чего можно (сараи, транспортные средства, дороги, одежда работников и т.д.), а также термически обрабатывать все корма. Штату свиноводческих комплексов запрещается ходить на охоту, держать свиней в подсобном хозяйстве и приносить на работу еду из дома.

Если хозяева предприятий в силу своей осведомленности про АЧС стараются придерживаться этих мер биобезопасности, то население знает о заболевании очень мало. Жительница одного из сел Кировоградской области Мария Степановна рассказала УНИАН о своем недавнем визите к соседу Андреичу с целью обследовать больную свинью: «Думали, может, укол какой дать». На вопрос, не слышала ли она об африканской чуме свиней, Степановна ответила: «Свиньи дохнут, что ли?».

Женщина принадлежала к той части опрошенных жителей Николаевки, которые догадались о летальном исходе болезни. Остальных респондентов гораздо больше интересовало «смешное название», чем симптомы или методы борьбы с вирусом.

Каждая вторая семья Николаевки держит, как минимум, одну свинью и беспечность людей может смениться отчаянием, когда всех свиней деревни придется уничтожить, если хрюша Адреича заразилась африканской чумой.

В России, например, такие случаи – не редкость. При этом, даже подозревая АЧС, люди там очень часто пытаются реализовать зараженное мясо – ведь для человека «африканка» не опасна.

«В России люди часто не осведомлены о проблеме в достаточной степени, идет сокрытие подозрительных случаев, продажа зараженного мяса, консервация в банки и тому подобное. А это - мина замедленного действия. Учитывая, что вирус стойкий, зараженная банка с салом может быть перевезена в другой регион, где и поспособствует новой вспышке», - рассказал Сытюк.

Свинокомплексы также не застрахованы от халатного поведения своих сотрудников, которые могут нарушить правила биобезопасности и занести вирус на предприятие. Поэтому эксперты и участники рынка, как один, твердят о необходимости провести масштабную информационную кампанию среди населения, чтобы каждый хозяин знал, какую угрозу может таить в себе кровоизлияния или внезапное повышение температуры у его свиньи. Это - основное требование свиноводов к властям.

Дело рук самих утопающих

Что касается чиновников, то стоит сказать, что они не бездействуют. Как и правительство Испании, наши власти борются с диким кабаном. К концу 2015 года пользователи лесных угодий в 12 пограничных областях страны обязаны провести полную депопуляцию этих животных. Это - частичная мера, поскольку вокруг Украины находятся неблагополучные по АЧС страны, откуда могут прибежать новые кабаны. С распространением АЧС нужно бороться с помощью комплексных методов.

Кроме борьбы с дикими кабанами, Министерство аграрной политики начало проверки предприятий свиноводческой отрасли на предмет соблюдения закрытого режима. Полностью обезопасить страну от АЧС проверки не смогут, ведь при закрытом режиме вход даже ветеринаров в сарай не допускается, однако такие меры необходимы, чтобы свиноводы начали заботиться хотя бы о закрытом режиме комплекса.

Даже не очень эффективные проверки свинокомплексов потребуют привлечения всех ресурсов Госветфитослужбы. При этом кому-то нужно будет позаботиться и о свиньях из подсобных хозяйств. Ветврачи тоже люди, и работать в условиях эпидемии такого опасного вируса им будет тяжело. Чтобы облегчить жизнь себе и успокоить нервы свиноводов, ветеринары хотят вообще избавиться от сельских свиней.

«Сделайте так, как сделала Белгородская область, - предложил предпринимателям заместитель главы Госветфитослужбы Александр Вержиховский. – Этот регион сегодня – основной производитель свинины в РФ. Бизнес собрался и сказал, давайте выкупим всех свиней в области, а людям по себестоимости будем продавать мясо. Я не знаю точно этого механизма, но я знаю четко, что вокруг комплексов есть определенная зона, где нет ни одной свиньи. Не только у людей, которые ходят на работу на свинокомплекс».

Участники рынка к такому предложению отнеслись скептически. Украинские селяне очень быстро сообразят, как можно делать деньги на продаже своих свиней предпринимателям. К тому же, человек содержит скот, чтобы прокормить свою семью, и никто не может лишить его этого права.

В такой ситуации нужно сделать все возможное, чтобы привести условия содержания домашних свиней к приемлемым нормам. Подобная программа в Испании позволила за 5 лет модернизировать более 2 тысяч хозяйств, но для ее реализации потребовались дешевые кредиты и дотации от государства. Наши реалии пока не позволяет рассчитывать свиноводам ни на то, ни на другое.

Но что государство может – так это установить контроль перемещения животных. По мнению участников рынка, это необходимо, потому что ни один дикий кабан не сможет перенести АЧС, к примеру, из Черниговской области в Хмельницкую так быстро, как это сделает скотовоз. Свиньи должны транспортироваться только при наличии справки об их здоровье, в которой также будет указано, кто их владелец и куда их везут. К сожалению, сегодня небольшие скотовозы с больными свиньями могут ездить по всей стране, и контролировать эти путешествия никто не берется.

«Справка о здоровье обязательна для больших свинокомплексов, в первую очередь, потому что ее требуют мясокомбинаты. Если завтра мои партнеры не будут ее у меня требовать, то я могу спокойно ее не выписывать. Но не забываем, что органы ГАИ могут останавливать скотовозы и проверять, куда они едут. В случае больших скотовозов - по 180 голов - гаишники это делают. А если везут двух свиней, то ГАИ интересуется только документами на машину и прицеп», - рассказала директор «Золотоношского бекона».

Таким образом, вся ответственность сегодня ложится на совесть владельцев свиней. Но чтобы эта совесть начала говорить, человеку необходимо знать, какой опасности он подвергает своих животных, хозяйства соседей и родственников. Предприниматели требуют от Министерства аграрной политики разработать план информирования населения об АЧС, но осознают, что возлагать большие надежды на быструю реакцию чиновников не стоит. Поэтому, как рассказала Дубовик, свиноводы сами начали анти-АЧС кампанию: «Мы, например, распечатали тысячу листовок, расклеиваем и раздаем их на рынках в Золотоношском районе, чтобы люди знали, насколько АЧС угрожающая».

Быстро справиться с африканской чумой свиней поможет понимание того, что мы в ответе за тех, кого приручили. Опыт европейских стран показывает, что животноводам нужно бояться отнюдь не дикого кабана. Как сказал представитель Госветфитослужбы Дмитрий Мороз: «Сегодня наибольшая проблема – это мы с вами. Это - те люди, которые ездят на природу и разносят АЧС потом в своих хозяйствах, и те специалисты, которые ездят из хозяйства в хозяйство в одних сапогах, ведь зверь на двух ногах намного страшнее, чем на четырех».

Алина Зименко (УНИАН)