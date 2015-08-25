Экспорт украинского зерна достигнет почти 37 миллионов тонн

Соответствующий прогноз в своем официальном микроблоге в Twitter опубликовал глава Минагропрода Алексей Павленко.

В частности, по прогнозам Минагропрода, экспорт пшеницы из Украины в 2015-2016 МГ составит 15,9 млн тонн, кукурузы - 16,9 млн тонн, ячменя - 3,7 млн тонн, других культур – 0,3 млн тонн.

При этом в министерстве ожидают, что производство зерна в Украине в 2015 году составит 60,5 млн тонн. Из них 25,8 млн тонн придется на пшеницу, 24,5 млн тонн – на кукурузу, а 8,2 млн тонн – на ячмень. Кроме того, по оценкам Минагропрода, в текущем году Украина соберет 355 тыс. тонн ржи, 135 тыс. тонн гречки и 1,4 млн тонн других зерновых культур.

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Как сообщал УНИАН, ранее Павленко заявлял, что в сезоне 2015-2016 экспорт зерновых из Украины может составить 36 млн тонн при валовом сборе зерна в текущем году на уровне 60 млн тонн.

По данным Минагропрода, Украина в 2014-2015 МГ экспортировала рекордные для страны 34,8 млн тонн зерна, что на 1,6 млн тонн больше, чем годом ранее. В частности, экспорт пшеницы составил 11,2 млн тонн, кукурузы – 18,8 млн тонн, ячменя – 4,5 млн тонн, других зерновых – 0,3 млн тонн.