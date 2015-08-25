Экспорт украинского сахара и кондитерских изделий в Россию упал вчетверо

Продажи украинского сахара и кондитерских изделий в Россию в первом полугодии 2015 года сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем в четыре раза, - до 2,4 млн долл., и составили 3,6% от общего объема экспорта этой продукции, тогда как в прошлом году на долю России приходилось 11% поставок за рубеж.

Об этом сообщила пресс-служба Национального научного центра «Институт аграрной экономики» со ссылкой на директора организации Юрия Лупенко.

«Из-за постоянных односторонних запретов Россия утратила позицию основного импортера украинской продукции этой группы. Экспорт в Россию, который в январе-июне прошлого года составлял 9,95 млн долл. США, за шесть месяцев этого года сократился более чем в четыре раза, - до 2,4 млн долл. США», - говорится в сообщении.

При этом, по данным института, в первом полугодии текущего года, украинские предприятия экспортировали сахара и кондитерских изделий на 92,3 млн долл., что на 36% больше аналогичного показателя прошлого года.

Основными покупателями украинского сахара и кондитерских изделий в указанный период стали Кыргызстан, куда ушло 19,5% экспорта, Казахстан (12,8%), Румыния (7,6%), Азербайджан (6,6%), Туркменистан (6,0%), Беларусь (4,8%) и Грузия (4,1%).

Вместе с тем, Россия продолжает импортировать значительную часть продаваемого за пределы нашей страны какао и шоколада. На ее долю в первом полугодии 2015 года пришлось 18,2% экспорта этой продукции.

Общий объем поставок какао и шоколада из Украины в указанный период составил 75,51 млн долл. против 156,03 млн долл. в первом полугодии 2014 года. Важными импортерами этих продуктов также являются Казахстан, который покупает 14,1% экспорта, Беларусь (8,1%), Азербайджан (7,9%), Грузия (7,0%) и Молдова (5,0%).

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Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, производство шоколада и готовых пищевых продуктов, содержащих какао, в Украине в январе-июне 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 30,5% - до 77,8 тыс. тонн. Сладкого печенья и вафель за указанный период было произведено 116 тыс. тонн, что на 25,8% меньше прошлогоднего показателя. Производство сахарных кондитерских изделий, не содержащих какао, в первом полугодии 2015 года возросло на 2,7% - до 91,7 тыс. тонн.