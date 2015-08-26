В России готовят инструкцию по правильному уничтожению санкционных продуктов

Федеральная таможенная служба РФ приступила к разработке порядка уничтожения продуктов, ввоз которых в Россию запрещен из-за эмбарго.

Это следует из информации, размещенной на портале раскрытия информации о подготовке нормативно-правовых актов, пишет lenta.ru.

Текст проекта документа не приводится. Указывается, что его разработка начата, и что предстоит публичное обсуждение.

29 июля 2015 года президент России Владимир Путин подписал указ об уничтожении с 6 августа продуктов, которые попадают под ограничительные меры.

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Россия 7 августа 2014 года ввела эмбарго на ввоз продуктов из стран, поддерживающих антироссийские санкции. К ним относятся США, страны Евросоюза, Канада, Австралия, Норвегия, Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн.

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Изначально срок действия запрета составлял один год, летом 2015 года он был продлен до 6 августа 2016 года.