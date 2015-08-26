Пчеловоды РФ хотят заменить импортные сникерсы российским медом

Как рассказал «Известиям» президент Российского национального союза пчеловодов Арнольд Бутов, в условиях продуктового эмбарго крайне важно поддержать российскую пчеловодческую отрасль, поэтому они и попросили главу Минсельхоза РФ Александра Ткачева до минимума сократить закупку зарубежных сладостей. Взамен пчеловоды пообещали министру сельского хозяйства «завалить Россию медом».

«У нас есть мед, а мы используем потенциал нашей отрасли только на 10%. При малейшей поддержке государства мы завалим Россию медом. Сейчас весь мир отворачивается от сникерсов. Когда был чемпионат мира по футболу в Германии, то федерация футбола этой страны заказала мед, прополис, маточное молочко и пергу. А у нас был только сникерс», — говорит Бутов.

По словам Бутова, предложение от пчеловодов в Минсельхозе поддержали и планируют в дальнейшем сотрудничать с отраслью.

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Стоит отметить, что Минсельхоз не уполномочен вводить запрет на закупку каких-либо товаров, ведомство может выступить с инициативой введения полного или частичного запрета чего-либо. Например, как это было в 2014 году, когда специалисты Минсельхоза подготовили проект постановления правительства, который предусматривал введение запрета на закупки импортных продовольственных товаров для государственных и муниципальных служб.

Интересно, что в конце июня глава Минсельхоза Александр Ткачев уже заявлял о возможном, но в этот раз полном, запрете ввоза зарубежных сладостей, поскольку "у нас очень мощная собственная кондитерская промышленность".