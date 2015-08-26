Украина нарастила экспорт зерна в Китай почти в 8 раз

В январе-июне 2015 года Украина экспортировала в Китайскую Народную Республику 2,74 миллиона тонн зерновых культур, что в 7,8 раза превысило соответствующий показатель за аналогичный период прошлого года.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия (Минагропрод) со ссылкой на главу министерства Алексея Павленко.

Согласно сообщению, из указанного объема поставленных в Китай зерновых, основную массу заняла кукуруза – 2,7 миллиона тонн, а на другие культуры пришлось всего 0,04 миллиона тонн.

Помимо этого, по информации Павленко, в первом полугодии Украина увеличила объем экспорта в Китай подсолнечного масла на 6,8% - до 330 тысяч тонн.

При этом, в ассортименте украинских растительных жиров, поставляемых в КНР, в текущем году появилась новая продукция. В первом полугодии текущего года в Китай было поставлено 32,4 тысяч тонн соевого и 14,1 тысяч тонн рапсового масла, которые в прошлом году не экспортировались.

Всего же, по данным главы Минагропрода, Украина за первое полугодие поставила в Китай сельхозпродукции на общую сумму 783,3 млн долл., что уже превысило результат 2014 года.

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Как сообщал УНИАН, по информации Минагропрода, в 2014 году экспорт украинской сельхозпродукции в Китай вырос на 58% по сравнению с 2013 годом – до 767,3 миллиона долларов. Таким образом, доля продукции агропромышленного комплекса в структуре общего товарооборота Украины и КНР в 2014 году составила 29%.