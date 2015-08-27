Казахстанцы мешками скупают продукты, сметая с полок магазинов муку, крупы и консервы

По словам предпринимателей, если покупатели не образумятся, то в магазинах возникнет дефицит, передает nur.kz со ссылкой на «31 канал».

Продавцы такого наплыва покупателей не припомнят с прошлой корректировки курса тенге. К примеру, мясо в Усть-Каменогорске местные жители раскупают, едва его успеют привезти.

«После того, как доллар поднялся, люди создали ажиотаж, по 10-15-20 килограммов за раз сейчас берут», – рассказывает продавщица мяса Альмира Халелова.

Читайте такжеВ Казахстане обвал тенге на 26% за один день назвали переходом к плавающему курсуТа же ситуация с бакалеей. Мука, крупы, консервы – всё расходится, как горячие пирожки. Запасов на складах и в супермаркетах хватает, но руководство продуктовых магазинов опасается, что такая покупательская активность может привести к повышению цен.

«Пока мы держим все цены на прежнем уровне, но, если люди будут в таких объёмах закупать продукты, то это вызовет дефицит», – поясняет директор фермерского гастронома Мухаммед Рахимжанов.

Тем временем, в штаб по борьбе с возможной инфляцией поступило несколько обращений от покупателей из районов, уверявших, что больше 20-ти торговых точек, реализующих продукты первой необходимости, закрылись якобы на ремонт или переучёт. Но есть такие подозрения, что на самом деле владельцы выжидают момент, чтобы открыться для продажи старого товара по новым ценам.

Нерадивых предпринимателей, повышающих цены или убирающих дешевый товар с прилавков, накажут штрафами. Размер будет варьироваться в зависимости от полученной сверхприбыли. Бизнесмены работать в убыток не хотят и цены держат. Но население никому не верит и продолжает выстраиваться в очереди в супермаркетах, скупая все на своем пути.