Украина нарастила долю продуктов переработки в экспорте продовольствия в ЕС

Украина в январе-июне 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года нарастила долю продуктов переработки в общем объеме продовольственного экспорта в страны Европейского Союза, сократив долю сырьевой продукции с 76% до 67%.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия (Минагропрод) со ссылкой на главу ведомства Алексея Павленко.

"Постепенно украинские сельхозтоваропроизводители начинают все больше использовать новые возможности экспорта продукции переработки на высокомаржинальный рынок ЕС", - цитирует Павленко пресс-служба.

По словам министра, наиболее показательными в данном случае являются примеры роста в I полугодии экспорта в ЕС мяса птицы - в 3 раза (до 27,3 миллиона долларов), томатной пасты - в 9,5 раз (до 6,9 миллиона долларов), обработанного зерна злаков - почти вдвое (до 5,6 миллиона долларов), сахара и кондитерских изделий из сахара - в 1,8 раза (до 17,8 миллиона долларов) и готовых продуктов из зерна - в 1,3 раза (до 18 миллионов долларов). Кроме того, по информации Минагропрода, в первой половине 2015 Украина экспортировала в ЕС яичных продуктов на сумму 4,5 миллиона долларов, в то время как за аналогичный период прошлого года экспорт данной продукции не осуществлялся.

В то же время глава Минагропрода подчеркнул, что ориентация на увеличение доли продукции переработки является приоритетным направлением развития отечественного агросектора и позволит увеличить валютные поступления в страну.

"Приоритетным направлением развития отечественного агросектора является ориентация на увеличение доли продукции переработки, а также продукции с высокой добавленной стоимостью в общем сельскохозяйственном экспорте Украины. Это позволит нам увеличить валютные поступления в государственный бюджет. А текущие результаты экспорта в ЕС свидетельствуют о высоком потенциале украинской продукции и хорошие перспективы на мировом рынке", - отметил Павленко.

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Как сообщал УНИАН, по данным Минагропрода, в январе-июне 2015 года Украина экспортировала за рубеж аграрной продукции на общую сумму в 6,7 миллиарда долларов, таким образом продукция АПК в общем объеме украинского экспорта составила 36%.