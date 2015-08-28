РПЦ намерена поставлять в магазины форель, моцареллу и овощи

Монастырские хозяйства России готовы увеличить количество произведенных в своих хозяйствах продуктов питания, они уже стали выращивать больше овощей и зерна, разводить рыбу и сделали богаче ассортимент своих сыров — в том числе это моцарелла, качотта, рикотта. Часть хозяйств планирует выйти в торговые сети и поставлять продукты в Москву, Санкт-Петербург и другие российские города, пишут "Известия".

Как рассказал заместитель председателя Синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества Русской православной церкви (РПЦ) священник Роман Багдасаров, в монастырях возрождается традиция кормить людей во время трудных ситуаций - монастырские хозяйства готовы внести свой вклад в импортозамещение и могут его со временем увеличивать.

Читайте такжеРоссия вернулась в эпоху стукачества: мужчина донес в полицию, что его соседка ест польских гусей"Нужно, чтобы пришел ритейлер и сказал, что хочет, допустим, наладить продажу линейки православной продукции — от молока до глазированных сырков. Всё, пожалуйста! Монастырские хозяйства могут это производить. Но сами они заниматься продвижением товара на рынок не будут, потому что это - не их компетенция. Пока же хозяйства, не привыкшие работать на большом рынке, ориентируются прежде всего на нужды местных жителей", - сказал Багдасаров.

Он добавил, что хозяйства при монастырях могут снабжать россиян и непродовольственными товарами.

"Например, это могут быть православные интерьеры — чтобы люди имели возможность купить мебель, сделанную у нас, — более дешевую и соответствующую традициям, а не только итальянскую или немецкую", — отметил он.

Ритейлеры, по их словам, готовы работать с кем угодно, лишь бы продукты были качественными.

Гендиректор аналитического агентства «Сегмент» Денис Никитаc считает, что монастырские продукты будут востребованы сетями премиум-класса. А для владельцев магазинов эконом-класса закупка такой продукции будет невыгодна.

Управляющий партнер Management Development Group Дмитрий Потапенко считает, что ни одну сеть не смогут заинтересовать монастырские продукты.

"Богу — Богово, кесарю — кесарево, — сказал он. — Это всё равно что на автомобильном заводе ставить на машины кованые болты. Сети — это, по сути, заводы, и с ними должны работать производители, которые тоже как заводы, а не как мелкие лавочки. Не будет же монастырь 20-тонными машинами поставлять в сеть свою продукцию".