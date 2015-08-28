Украина призвала ЕС увеличить квоты для украинской продукции на фоне российского эмбарго

Об этом сказал премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе встречи с премьер-министром Литвы Альгирдасом Буткявичюсом.

«Литва, как страна Евросоюза, прекрасно понимает, что для нас теперь важно завоевание новых рынков, а европейский рынок для нас является ключевым. Мы будем ценить поддержку вашего правительства в вопросе увеличения квот для украинской продукции, которая будет поставляться на европейский рынок в рамках соглашения о Зоне свободной торговли», - сказал Яценюк.

Читайте такжеКабмин хочет определить приоритетные сферы торговли с ЕС к январю 2016 года

Ранее он подчеркнул, что Соглашение о ЗСТ с ЕС вступит в силу «в любом случае» с 1 января 2016 года, даже несмотря на угрозу Российской Федерации.