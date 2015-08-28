Казахстан отказался вслед за Россией ограничивать ввоз рыбы из Норвегии

Оснований для введения ограничений на ввоз в Казахстан рыбы и рыбопродукции из Норвегии нет, сообщается на сайте Министерства сельского хозяйства РК, передает ИА Новости-Казахстан.

Читайте такжеРоссия расширила продэмбарго на Украину – вступит в силу после запуска свободной торговли с ЕССогласно информации, в адрес комитета ветеринарного контроля и надзора министерства Казахстана поступили письма от Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации, в которых сообщается о введении Россельхознадзором с 24 августа 2015 г временных ограничений на ввоз в Российскую Федерацию продукции 14 норвежских рыбоперерабатывающих предприятий ввиду отказа государственной службы по надзору за растениями, рыбой, животными и пищевыми продуктами Норвегии от проведения специалистами Россельхознадзора инспекции вышеуказанных предприятий.

Согласно законодательству, уполномоченные органы государств-членов ЕАЭС, специалисты которых участвовали в проверке или не принимали участие по каким-либо причинам, признают решение, основанное на результатах проверки. Так как проверка (инспекция) не состоялась, то нет и результатов проверки, на основании которых может быть сделано заключение, к которому должны присоединиться уполномоченные органы государств-членов ЕАЭС, отмечает министерство.

В министерстве также подчеркивают, что согласно договору о ЕАЭС, продукция казахстанских предприятий, использующих для переработки на территории РК рыбу и рыбопродукцию норвежских предприятий, при выполнении определенных технологических операций считается продукцией, произведенной в РК, и соответственно не может быть ограничена к свободному перемещению между территориями государств-членов ЕАЭС.