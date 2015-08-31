В Украине 1 сентября на треть подорожает алкоголь

Как говорится в сюжете ТСН, это будет второй этап подорожания минимальных оптово-розничных цен на ликеро-водочные изделия. Первое повышение было 11 июля. Тогда решение о поднятии стоимости приняли, учитывая инфляцию и падение гривны.

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По словам производителей, цены поднимуться из-за того, что они не соответствуют затратам на производство и торговлю алкоголем. Кроме того, принятые изменения будут касаться также коньяка, виски, игристого и обычного вина. Следовательно, минимальная оптовая цена на водку и ликеро-водочные изделия за литр 100% спирта вырастет почти до 160 гр, минимальная розничная цена - почти до 250 грн.