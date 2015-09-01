Глава Минагропрода объяснил, почему украинские аграрии не боятся российского эмбарго

Возможное введение Российской Федерацией запрета на импорт украинской аграрной продукции в связи с вступлением в силу с 1 января 2016 года Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом не окажет серьезного влияния на отечественных аграриев. Такое мнение в эксклюзивном интервью УНИАН высказал министр аграрной политики и продовольствия Украины Алексей Павленко.

«Не стоит сгущать краски и говорить о каких-то угрозах вообще. На данный момент наш экспорт в Россию – это всего 2% от общего экспорта. За 7 месяцев 2015 года сыра, основного экспортного товара, было отправлено всего на одну тысячу (!) долларов, хотя годом ранее экспорт сыра оценивался почти в 80 млн долл. США, – сказал Павленко. – Сливочного масла мы экспортировали на 27 млн долл., а сейчас экспорт в этом сегменте упал до нуля. Семена масличных культур экспортировали на 20 млн долл., сейчас не экспортируем ничего. Злаков вывозили на 14 млн долл., сейчас – ноль. Рыбы и рыбопродуктов экспортировали на 14,2 млн долл., сейчас – ноль. Так каких проблем мы ждем? Кого пытаются напугать этим эмбарго?».

При этом министр подчеркнул, что украинское агропроизводство уже давно переориентировано на другие рынки – Европу, Африку и Ближний Восток.

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