Украина втрое нарастила экспорт курятины в ЕС

Об этом сообщил в интервью УНИАН министр аграрной политики и продовольствия Украины Алексей Павленко.

«Мы серьезно увеличили экспорт в Европу. Наиболее показательные примеры роста экспорта по конкретным товарам: по мясу птицы – в 3,1 раза, до 27,3 млн долл., по яичным продуктам – в первой половине 2014 года данная продукция не экспортировалась, а за аналогичный период 2015 года объемы экспорта составили 4,5 млн долл., по томатной пасте – в 9,5 раза, до 6,9 млн долл., по обработанному зерну злаков – в 1,9 раза, до 5,6 млн долл., по сахару и кондитерским изделиям из сахара – в 1,8 раза, до 17,8 млн долл., по готовой продукции из зерна – в 1,3 раза, до 18 млн долл. Такие результаты свидетельствуют о высоком потенциале украинской продукции и хороших перспективах на рынке ЕС», – сказал Павленко.

Он также сообщил, что рынок Евросоюза для Украины – это 5 млрд долл. с перспективой дальнейшего роста не менее чем на 6%.

«Вот сейчас мы боремся за сертификацию нашей молочной продукции, – рассказал министр. – В Украине 82% молока производят частные хозяйства. Более 4 млн частных хозяйств. Это проблема, потому что Европа не может покупать молоко, которому не обеспечена должная процедура контроля качества. Не будут европейцы покупать молочку, которую собирают молоковозом по окрестным селам. Им подавай чистое производство, когда корову доит аппарат, молоко не соприкасается с воздухом, проходит мгновенное охлаждение и потом уже все остальные процедуры. Так вот сейчас мы проводим сертификацию десяти наших молочных компаний на соответствие европейским нормам. Четыре компании уже прошли первичный аудит, вышли на следующий этап проверок».

По словам Павленко, сейчас украинские производители ждут решения Еврокомиссии. Если решение будет положительным, это станет сигналом того, что Украина выйдет на уровень страны – производителя молока европейского качества. «И не беда, что в Европе у нас по молоку будет пока минимальная квота. Сам статус сертификации позволит нам выйти на рынок Африки, Азии. Но мало того, мы сами получим наконец молоко европейского качества», – подчеркнул глава Минагропрода.

Он также сообщил, что аналогичный рост наблюдается на рынках Ближнего Востока и Африки.

«В Африку мы вывозим продукции на 2,6 млрд долл. Причем африканский рынок только растет. Азиатский рынок – 6,6 млрд долл. с перспективой роста не менее чем на 10%. Недавно мы вернулись из Египта. А это уже сейчас годовой экспорт сельхозпродукции на 1,5 млрд долл. Мы получили предложение экспортировать туда 12 тыс. тонн халяльной курятины, продуктов переработки. На прошлой неделе открыли рынок Израиля по яйцу. И это результаты только последних двух недель», – рассказал министр.

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По его словам, Украина очень рассчитывает открыть для себя рынок Ирана и Бангладеш. «В середине сентября планируется большая поездка в Тегеран. Иранский рынок – это экспорт только зерновых в объеме не менее 3 млн тонн. Он очень перспективен в части курятины и яичного порошка. Большая делегация Минагропрода работает сейчас в Бангладеш. Там можем продавать до 1 млн тонн зерновых и другой продукции», – резюмировал Павленко.

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