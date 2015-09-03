Россия запретила ввоз продуктов с болгарскими сертификатами

Россия запретила ввоз подкарантинной продукции, сопровождаемой болгарскими фитосанитарными сертификатами.

Об этом УНИАН сообщили в Россельхознадзоре.

«В связи фактами, изложенными в письме Болгарского агентства по безопасности продовольствия, о признании поддельными всех экспортных и реэкспортных фитосанитарных сертификатов, якобы выдаваемых болгарской стороной на подкарантинную продукцию, импортируемую в Российскую Федерацию, Россельхознадзором принято решение о запрете с 1 сентября 2015 года ввоза на территорию Российской Федерации любой подкарантинной продукции, сопровождаемой «болгарскими» фитосанитарными сертификатами», - говорится в сообщении.

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При этом отмечается, что в связи с выявлением канала незаконных реэкспортных поставок запрещенной к ввозу подкарантинной продукции с территории Республики Болгария, Россельхознадзором принято решение о запрете ввоза на территорию Российской Федерации подкарантинной продукции в сопровождении болгарских реэкспортных фитосанитарных сертификатов с 25 апреля 2015 года.