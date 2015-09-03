Эксперт: Фундамент политико-экономического сотрудничества Украины закладывает аграрный экспорт

Такое мнение высказал политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев на пресс-конференции в УНИАН.

В частности, он отметил, что экспорт аграрной продукции в страны СНГ сократился на 31%, однако в то же время в США увеличился на 36%, в страны Азии и Европейского Союза — на 10% и 6% соответственно. «Это очень важно, потому что внешнее партнерство и союзы должны иметь экономический фундамент, на чистой политике дипломатические связи не будут долгосрочными, — сказал эксперт. — Напомню, 1 января 2016 года начнет действовать зона свободной торговлей с ЕС, а Россия введет эмбарго, профильное министерство достаточно оперативно меняет экспортные потоки и логистическую цепочку».

Кроме того, подписан договор о зоне свободной торговли с Канадой, Казахстан снял временные ограничения на экспорт украинской продукции, Египет заинтересован начать поставки курятины, первым двум компаниям открыт рынок Израиля. «На мой взгляд, судить о работе министерства нужно не столько по приросту урожая или экспорта, а по открытию рынков для аграриев. Например, удалось «прорубить окно» в Китай и сегодня уже 22 компании работают на этом рынке. Мне кажется, это главный показатель и главный результат», — сказал эксперт.

При этом он добавил, что, несмотря на существующие проблемы с кредитованием агросектора, работой государственных корпораций, а также дефицитом бюджетного финансирования, удалось выстроить прогнозируемую и понятную для производителей политику. «Министерство перестало быть «распределительной конторой», которая «своим» дает преференции или дополнительные квоты. Сегодня я вижу понятную концепцию, на которую ориентируется вся отрасль. Нужно продолжать эту работу и на 100% использовать шансы, которые ЗСТ с Евросоюзом предоставляет Украине и, в первую очередь, аграрному сектору», — резюмировал Вадим Карасев.