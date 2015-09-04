На Ривненщине – новая вспышка африканской чумы свиней

Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины зафиксировала новую вспышку африканской чумы свиней, чрезвычайно опасного вирусного заболевания животных, в шести подсобных хозяйствах в селе Будымля Дубровицкого района Ривненской области, сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, заболевание шести свиней, три из которых погибли, было выявлено 3 сентября. Специалисты научно-исследовательского института установили диагноз АЧС по результатам анализа проб биоматериала животных. Всего в селе Будымля насчитывается около 200 свиней.

Заседание чрезвычайной противоэпизоотической комиссии, которое состоится сегодня, 4 сентября, определит план по ликвидации вспышки АЧС, угрожающую зону и зону надзора.

«Ситуация находится под постоянным контролем Главного управления ветеринарной медицины в Ривненской области и Госветфитослужбы Украины», - говорится в сообщении.

По данным ведомства, это уже не первый случай АЧС в Дубровицком районе Ривненской области. В июле этого года заболевание было выявлено у диких кабанов в урочище «Подкозлы» охотничьих угодий Украинского сообщества охотников и рыболовов.

Пресс-служба также сообщила, что из 21 неблагополучного по АЧС пункта, выявленного в Украине с начала 2015 года, на сегодня оздоровлено 10. Карантин продолжается в 11 неблагополучных пунктах пяти областей (Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Ривненской).

Как сообщал УНИАН, из-за учащения случаев АЧС в Украине, а также вспышки вируса на одном из крупнейших свинокомплексов страны, в начале августа Кабмин выделил почти 45 млн грн на меры по борьбе с заболеванием. Среди прочего, эти средства пойдут на депопуляцию диких кабанов, зачастую являющихся основными переносчиками АЧС. По словам начальника отдела охотничьего хозяйства и охоты Государственного агентства лесных ресурсов Украины Ивана Шереметы, во избежание распространения вируса егери намерены провести депопуляцию диких кабанов в 12 пограничных областях Украины.

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Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не представляет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Вирус уничтожается исключительно нагреванием до высоких температур.