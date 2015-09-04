Украина пожалуется на Россию в ВТО из-за торговых ограничений

Украина обратится во Всемирную торговую организацию (ВТО) с жалобой на торговые ограничения со стороны России, усложняющие импорт украинской продукции, сообщила торговый представитель Украины Наталья Микольская на заседании Совета экспортеров и инвесторов при Министерстве иностранных дел.

"Мы готовим (обращение - УНИАН) и по сельскохозяйственной, и по промышленной (группе товаров - УНИАН)", - сказала она.

Кроме того, Микольская призвала экспортеров, пострадавших от действий России, обращаться в Министерство экономического развития и торговли и предоставлять доказательную базу для жалобы в ВТО.

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Как сообщал УНИАН, Украина внесла на рассмотрение Комитета Всемирной торговой организации по техническим барьерам в торговле введенный Россией запрет на ввоз кондитерских изделий, молочной и соковой продукции, включая детское питание, а также пиво украинского происхождения.

Ранее Минэкономразвития обратилось во Всемирную торговую организацию в ответ на закрытие Россельхознадзором российского рынка для украинских поставщиков растительной продукции.

Россельхознадзор с 22 октября 2014 года запретил поставки на российский рынок и транзит через территорию России растительной продукции из Украины в связи с якобы многократными нарушениями украинскими экспортерами законодательства Таможенного союза.