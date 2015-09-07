На Черниговщине выявили очередной случай африканской чумы свиней

В Черниговской области в конце прошлой недели зафиксирован очередной случай заболевания африканской чумой свиней.

Об этом УНИАН сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, в с. Максимовка Ичнянского района в частном хозяйстве по ул. Щорса, 6 зафиксирован падеж семи голов свиней с клиническими признаками, похожими на африканскую чуму свиней.

Отобранный патологоанатомический материал направлен для исследований в Киевский государственный научно-исследовательский институт по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе. Животные сожжены. По результатам исследования патологоанатомических материалов подтверждено заболевание африканской чумой свиней.

На территории с. Максимовка объявлен карантин. Территория в радиусе 3 км от места эпизоотического очага, в которую также входит с. Рожновка, определена территорией защиты.

Вчера было проведено обследование 70 частных хозяйств в с. Максимовка, изъято 8 голов свиней, которых умертвили и сожгли. Карантинные мероприятия продолжаются.

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Как сообщал УНИАН, из-за участившихся случаев АЧС в Украине, а также вспышки вируса на одном из крупнейших свинокомплексов страны, в начале августа Кабмин выделил почти 45 млн грн на меры по борьбе с заболеванием. Среди прочего, эти средства пойдут на депопуляцию диких кабанов, которые часто являются основными переносчиками АЧС. По словам начальника отдела охотничьего хозяйства и охоты Государственного агентства лесных ресурсов Украины Ивана Шереметы, чтобы избежать распространения вируса егери намерены провести депопуляцию диких кабанов в 12 приграничных областях Украины.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не представляет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Вирус уничтожается исключительно нагреванием до высоких температур.