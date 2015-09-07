Минагропрод: открытие рынка ЕС не угрожает продовольственной безопасности

Об этом сообщил на брифинге министр аграрной политики и продовольствия Алексей Павленко.

"С 1 января 2016 года будет снятие импортных торговых барьеров.Мы входим на европейский рынок как полноправные члены. Мы не видим вообще никаких рисков по пищевому направлению", - сказал он.

По словам Павленко, Украина полностью обеспечена необходимыми продовольственными продуктами и имеет "серьезную подушку" продовольственной безопасности.

"Мы в 2,5 раза больше производим, чем потребляем продукции внутри страны", - сказал министр.

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В частности, по словам министра, пшеницы Украина производит в 2,6 раза больше, чем потребляет, кукурузы – в 3,1 раза, ячменя – в 1,7 раза. Однако министр отметил, что к концу года ожидается сокращение производства молока и молочных продуктов на 5,5% при снижении потребления на 6%.

Как сообщал УНИАН, производство жидкого обработанного молока в Украине (без учета оккупированного Крыма и части зоны антитеррористической операции) в январе-июле 2015 года составило 581 тысяч тонн, что на 6,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Минагропрод прогнозирует рост цен на молоко и хлеб до 5% к концу года.

Министерство ожидает валовой сбор зерновых культур в стране в 2015 году на уровне 60,5 млн тонн. Во второй декаде августа украинские аграрии завершили сбор ранних зерновых, намолотив 36,66 миллиона тонн зерна с площади 10,1 миллиона гектаров. В частности, сельскохозяйственные предприятия намолотили 26,8 миллиона тонн пшеницы, 8,5 миллиона тонн ячменя. В конце августа аграрии начали уборку кукурузы, валовой сбор которой, по плану министерства, должен составить около 24,5 млн тонн.

По данным Государственной службы статистики, Украина (без учета временно оккупированного Россией Крыма) в 2014 году собрала 63,8 миллиона тонн зерновых и зернобобовых, что на 2,4% больше, чем в 2013 году, и является рекордом для страны за годы независимости.