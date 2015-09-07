Цены на хлеб, молоко, мясо и яйца вырастут еще на 5% к концу года

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины прогнозирует, что рост цен на хлеб, молоко, мясо и яйца к концу 2015 года, при отсутствии значительных колебаний в экономике, составит до 5%.

Об этом сообщил на пресс-конференции директор Департамента продовольствия Минагропрода Дмитрий Шульмейстер.

"На рынке хлеба мы ожидаем небольшой рост цен до 5%", - сказал Шульмейстер.

По его словам, подорожание хлеба будет связано в первую очередь с сезонными колебаниями цен. Так же чиновник объяснил и озвученные им прогнозы подорожания мяса, молока и яиц в пределах 5%.

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При этом, по данным ведомства, рост цен на так называемые социальные сорта хлеба не предвидится.