Реформы в аграрном секторе приносят первые результаты - министр

Такое мнение высказал Министр аграрной политики и продовольствия Украины Алексей Павленко во время пресс-конференции в правительственном пресс-центре 7 сентября.

«Особенно в последнее время появляется много спекуляций на счет реформ. Например, в аграрной сфере говорят, что страна будет без продовольствия, без хлеба. Я хочу ответить: реформы осуществляются, страна меняется», — сказал министр.

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Он отметил, что вопреки дефициту средств, в том числе кредитных, успешно проведена посевная и уборочная кампания. Достигнуты высокие показатели валового урожая и рекордные по экспорту. В то время как на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей засеяно всего треть площадей. Уже в ближайшее время эти регионы могут столкнуться с дефицитом целого ряда товаров.

В результате диверсификации доля российского рынка в общеукраинском экспорте снизилась до 2%, на фоне существенно увеличились объемы поставок на рынки ЕС, Азии и Африки. В целом Украина полностью обеспечивает внутреннюю продовольственную безопасность и экспортирует продукцию в 190 стран мира.

Увеличение экспорта связано, в том числе, с проведенной дерегуляцией, в результате которой в законодательство внесено больше 50 изменений, отменено 6 лицензий, 14 свидетельств и сертификатов. «Относительно дерегуляции мы подали сейчас в Верховную Раду (новые инициативы — ред.), ранее проведенные мероприятия действует очень успешно. Отработали шаги, связанные с единым окном. На этой неделе Андрей Пивоварский будет презентовать проект. Все наши подведомственные службы и органы власти, фитосанитары работают над дерегулированием, чтобы сделать загрузку и перезагрузку экспорта максимально быстрой», — сообщил Алексей Павленко.

Как следствие с начала текущего маркетингового периода, с июля по сегодняшний день, экспортировано уже 6 млн 428 тыс. тонн зерновых. «Это только один из примеров. Мы движемся вперед и, я считаю, достаточно успешно», — сказал министр.