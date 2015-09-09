Экспорт сыра из Украины сократился в 3,7 раза

Объем экспорта сыра из Украины в январе-августе 2015 года составил 4,8 тысячи тонн, что в 3,7 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В денежном выражении экспорт сыра за отчетный период сократился в 7,2 раза – до 15,4 миллиона долларов.

Об этом говорится в таможенной статистике, опубликованной на сайте Государственной фискальной службы.

Согласно статистическим данным, импорт сыра в Украину в январе-августе текущего года уменьшился в 2,4 раза в натуральном и в 3,4 раза в денежном выражении – до 3,3 тысячи тонн и 14,2 миллиона долларов соответственно.

Больше всего сыров украинские предприятия продали в Казахстан, Молдову и Азербайджан.

Вместе с тем, экспорт молока и сливок несгущенных из Украины за отчетный период вырос на 14% в натуральном выражении – до 5,8 тысячи тонн, однако снизился на 10% в денежном выражении – до 2,9 миллиона долларов. Импорт этих продуктов по итогам января-августа текущего года составил 213 тонн, что в 9,7 раза меньше, чем в прошлом году. В денежном выражении импорт несгущенных молока и сливок сократился в 7,4 раза – до 436 тысяч долл.

В ГФС также сообщили, что поставки за рубеж сгущенного молока и сливок в январе-августе 2015 года выросли в натуральном выражении на 18%, а в денежном – сократились на 32%, до 39 тысяч тонн и 60,7 миллиона долларов соответственно. Импорт этой продукции в отчетный период составил 337 тонн против 3,4 тысячи тонн в прошлом году. В денежном выражении импорт сократился в 14,7 раза - до 728 тысяч долларов.

Основными импортерами украинского несгущенного молока и сливок в январе-августе были Молдова, Грузия и Ливия, а сгущенного – Бангладеш, Грузия и Туркменистан.

В то же время отечественные производители экспортировали 8 тысяч тонн сливочного масла, что на 0,3% меньше аналогичного показателя за 8 месяцев прошлого года. В денежном выражении объемы экспорта этой продукции снизились на 45% - до 20,1 миллиона долларов.

Импорт сливочного масла в Украину за указанный период сократился в натуральном выражении до 184 тонн против 9,8 тысячи тонн годом ранее. В денежном выражении импорт масла составил 0,9 миллиона долларов, тогда как за восемь месяцев 2014 года – 46,1 миллиона долларов.

Основными покупателями украинского масла являются Марокко, Египет и Азербайджан.

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Как сообщал УНИАН, в конце июля 2014 года Роспотребнадзор полностью запретил поставки молочных продуктов из Украины на российский рынок, который был основным для большинства украинских экспортеров этих товаров. В связи с этим производители сыров вынуждены были переориентироваться на производство сливочного масла и сухого молока.

Экспорт сыра из Украины в 2014 году сократился по сравнению с 2013 годом в 3 раза - до 19,4 тысячи тонн, несгущенного молока и сливок - на 8,9%, до 6,9 тысячи тонн. При этом экспорт сливочного масла в прошлом году вырос в 3 раза, до 11,2 тысячи тонн, а сгущенного молока и сливок – на 35,4%, до 49,9 тысячи тонн.