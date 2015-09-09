Украинцы в этом году съедят по 8,5 кг говядины, что меньше трети от нормы потребления

В 2015 году украинцы съедят меньше трети от рациональной нормы потребления говядины и телятины – 8,5 кг на душу населения, из-за дороговизны этих видов мяса и хронической убыточности выращивания крупного рогатого скота (КРС) в Украине.

Такие прогнозы приводятся в сообщении пресс-службы Национального научного центра «Институт аграрной экономики» со ссылкой на директора организации Юрия Лупенко.

«Потребление говядины и телятины в расчете на одного человека в 2015 году уменьшится на 6,6% против прошлогоднего уровня и составит 8,5 кг. А это значит, что среднестатистический украинец съест меньше трети от рациональной нормы потребления этого вида мяса», - говорится в сообщении.

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Лупенко отметил, что сокращение потребления говядины обусловлено хронической убыточностью выращивания КРС, неконкурентоспособностью отечественной говядины на мировом рынке, межотраслевой несбалансированностью ценообразования, а также снижением покупательной способности населения.

По его словам, на конец 2015 года в Украине прогнозируется уменьшение крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств в живой массе на 3,8% - до 554,7 тыс. тонн. По данным института, за предыдущие пять лет общеукраинское стадо уменьшилось на 13% и составило в 2014 году 1,6 млн голов. При этом эксперты прогнозируют, что на конец этого года оно сократиться еще на 12,2% по сравнению с 2014 годом, а объемы реализации снизятся примерно на 6% - до 659,6 тыс. тонн по итогам этого года против 701,7 тыс. тонн в 2014 году.

Эксперт отмечает, что по сравнению со свининой и мясом птицы говядина и телятина являются самыми дорогими видами мяса. А высокая цена в условиях низкой покупательной способности населения негативно влияет на объем внутреннего спроса на этот вид мяса.

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Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, поголовье крупного рогатого скота в Украине к концу 2014 года составило 4,2 млн голов, что на 3,4% меньше, чем годом ранее. Поголовье коров в 2014 году сократилось на 3,2% – до 2,4 млн голов.

На 1 августа 2015 года поголовье КРС составило 4,4 млн голов, что на 7,1% меньше, чем на 1 августа 2014 года. Поголовье коров насчитывало 2,3 млн голов, что на 6,2% меньше аналогичного показателя на 1 августа прошлого года.

Объем производства замороженной говядины за январь-июль текущего года сократился на 28,4% – до 6,5 тыс. тонн, а свежей или охлажденной говядины – на 3,6%, до 29,4 тыс. тонн.

В 2014 году свежей говядины в стране было произведено на 11,9% меньше, чем годом ранее, а замороженной – на 33,5% меньше.