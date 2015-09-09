Оккупанты разрешили ввоз в Крым молока и мяса 7 украинских компаний

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) сняла ограничение на поставки мясной и молочной продукции семи украинских производителей на территорию аннексированного Крыма.

Согласно сообщению Россельхознадзора, разрешение на ввоз продукции на полуостров с 4 сентября предоставлено производителю курятины «Агромарс» и производителям молочной продукции «Данон Днепр», «Дубномолоко», «Бель Шостка Украина», «Молис», «Житомирский маслозавод» и «Ахтырский сыркомбинат». Эти предприятия смогут осуществлять поставки исключительно на территорию Крыма. О снятии запрета на поставки на территорию Российской Федерации в сообщении не говорится.

Ограничение на поставки продукции этих предприятий действовали с января 2015 года.

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Как сообщал УНИАН, в конце августа Россельхознадзор снял ограничение на поставки на территорию Крыма молочной продукции украинского предприятия «Терра Фуд» и мясопродукции производства компании «Агроальянсгрупп».

С начала 2014 года Россия существенно усилила давление на украинских экспортеров, ограничив или полностью запретив ввоз растительной и молочной продукции, сыра, сырных и сыроподобных продуктов, свинины и продуктов из нее, мяса птицы, кондитерской продукции, рыбных консервов, соков, алкоголя и пива.