ГПЗКУ предлагает китайцам внести изменения в зерновой контракт

Об этом в интервью ЛигаБизнесИнформ заявил и.о. главы правления корпорации Борис Приходько.

Он заявил, что ситуация вокруг контракта стабилизирована, рисков срыва поставок на сегодняшний день нет. «Репутация компании — очень важная составляющая, особенно в торговле зерном, поскольку для многих покупателей это вопрос продовольственной безопасности страны. Если тебе доверяют, с тобой будут иметь дело. Если ты один раз допустил срыв поставки, для тебя этот рынок закрывается. Мы стараемся выполнять все взятые на себя обязательства. Мы понимаем, насколько это важно», — заявил Приходько.

При этом он подчеркнул, что ГПЗКУ инициирует изменения в Генеральное соглашение, чтобы нивелировать «размытые пункты» и неточности, допущенные при заключении контракта в 2011 году. «Я думаю, что украинская сторона была заинтересована быстро открыть кредитную линию, получить деньги и не уделила должного внимания техническим аспектам Генерального соглашения», — сказал и.о. главы правления корпорации.

В частности, ГПЗКУ предлагает пересмотреть пункт эксклюзивного партнерства, который обязывает корпорацию поставлять товар только ССЕС. «Если она не приняла наше предложение, мы считаем, что ГПЗКУ имеет право продавать товар другой компании. При этом мы считаем, что никаких штрафных санкций мы не должны платить ССЕС, поскольку последняя не обеспечила ликвидный спрос на товар», — пояснил Приходько.

Кроме того, корпорация предлагает китайским партнерам изменить принцип планирования — с календарного на маркетинговый период, а также пересмотреть «вознаграждение» ССЕС с фиксированных 5 долларов за тонну на 1% от стоимости контракта. «Как раз эти вопросы мы сейчас и обговариваем с ССЕС, чтобы прописать в контракте более четкую ответственность сторон», — сообщил и.о. главы корпорации.