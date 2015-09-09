Государственная зерновая корпорация перекрыла каналы вывода денег в оффшоры

Об этом заявил заместитель главы правления государственной корпорации Денис Полежаев.

Он напомнил, что в 2014 году в результате продажи зерна 4 оффшорным компаниям ГПЗКУ получила 132 млн долл.дебиторской задолженности. «Корабли поставили, а выручку просто не получили. Теперь мы не только не можем взыскать долги, но и попадаем под санкции Минэкономразвития.

Вернуть эти деньги почти невозможно, поэтому мы поставили перед собой цель — ликвидировать даже минимальную возможность вывода денег в оффшоры в будущем. Теперь корпорация исходит из безупречной репутации партнеров и работает только с известными компаниями», — отметил Денис Полежаев.

В частности, ГПЗКУ ввела запрет на торговлю с компаниями-оффшорами, а также существенно ужесточила контроль над закупкой зерна. В компании отказались от схемы агентских закупок и работы по предоплате. Кроме того, ужесточена процедура форвардных закупок — обязательным условием стала поставка зерна на элеваторы корпорации. Как результат на протяжении текущего года в ГПЗКУ не появилось ни одной новой дебиторской задолженности, а также ни одного дефолта по экспортным контрактам.

«Чтобы нивелировать коррупционный шлейф прошлых лет, новый менеджмент устанавливает принципиально новые правила игры. Корпорация действительно возвращает репутацию честного и надежного партнера, минимизируем финансовые риски и оптимизируем логистические затраты. Эта работа скажется на финансовых показателях по итогам года», — добавил Полежаев.