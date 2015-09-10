Минагропрод назвал стоимость осенней посевной

17:05, 10 сентября 2015
Агро
845
обновлено

Потребность украинских аграриев в средствах для проведения осенней посевной кампании составляет 80 миллиардов гривень, тогда как для весенней посевной необходимо было привлечь 66 миллиардов гривень.

Фото УНИАН

Об этом на круглом столе сказал директор департамента финансово-кредитной политики Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Баграт Ахиджанов.

"Мы собирали статистические данные по областям. На весеннюю посевную кампанию потребность была 66 миллиардов гривень, где-то 80 миллиардов гривень – потребность на осеннюю кампанию", - сказал Ахиджанов.

По его словам, основная проблема, с которой сталкиваются аграрии, привлекая оборотное финансирование, - это невыгодные условия кредитования. В этом году государство выделило 300 миллионов гривень на программу компенсации процентов по кредитам для аграриев, однако получить ее смогли только малые и средние предприятия с объемом реализации не более 10 миллионов гривень в год, то есть меньше 10% всех аграрных предприятий страны.

Ахиджанов сообщил, что в 2015 году процент просроченных аграриями кредитов вырос в разы по сравнению с показателями предыдущих лет. По словам чиновника, в кризисный 2010 год процент невозвращенных кредитов составлял 13,3%, в 2011 году – 8,6%, в 2012 году – 7,1%, в 2013 году – 5%, а в текущем году вырос до 18,8%. При этом данные 2014 года Ахиджанов не привел.

Чиновник добавил, что из-за высокой стоимости кредитов аграрии ищут финансирование прежде всего вне банковского сектора – у поставщиков и клиентов.

"На 70% они используют частные кредиты от небанковского сегмента. Я имею ввиду и так называемые бартерные операции, наперед оплаченный товар, за который получена предварительная плата. И лишь 30% приходится непосредственно на банковское кредитование АПК", - отметил Ахиджанов.

Читайте такжеУкраина побила собственный рекорд по экспорту зерновых

Как сообщал УНИАН, в Минагропроде неоднократно подчеркивали, что годовая ставка по кредитам в украинских банках, которая колеблется в пределах от 17% до 36% в гривне и от 8,4% до 19% – в иностранной валюте, является слишком высокой для аграрных предприятий.

В середине августа министр аграрной политики и продовольствия Алексей Павленко сообщил, что предприятия АПК для обеспечения хозяйственной деятельности в 2015 году привлекли кредитных ресурсов на 9,8 миллиарда гривень, что почти в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом доля просроченных аграрными предприятиями кредитов (18,6%) меньше, чем средний показатель по некоторым другим отраслям.

Для финансирования весенней посевной кампании украинские аграрии привлекли 8,5 миллиарда гривень банковских кредитов, что составляет 13% от необходимых оборотных средств.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter