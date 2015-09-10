Минагропрод назвал стоимость осенней посевной

Об этом на круглом столе сказал директор департамента финансово-кредитной политики Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Баграт Ахиджанов.

"Мы собирали статистические данные по областям. На весеннюю посевную кампанию потребность была 66 миллиардов гривень, где-то 80 миллиардов гривень – потребность на осеннюю кампанию", - сказал Ахиджанов.

По его словам, основная проблема, с которой сталкиваются аграрии, привлекая оборотное финансирование, - это невыгодные условия кредитования. В этом году государство выделило 300 миллионов гривень на программу компенсации процентов по кредитам для аграриев, однако получить ее смогли только малые и средние предприятия с объемом реализации не более 10 миллионов гривень в год, то есть меньше 10% всех аграрных предприятий страны.

Ахиджанов сообщил, что в 2015 году процент просроченных аграриями кредитов вырос в разы по сравнению с показателями предыдущих лет. По словам чиновника, в кризисный 2010 год процент невозвращенных кредитов составлял 13,3%, в 2011 году – 8,6%, в 2012 году – 7,1%, в 2013 году – 5%, а в текущем году вырос до 18,8%. При этом данные 2014 года Ахиджанов не привел.

Чиновник добавил, что из-за высокой стоимости кредитов аграрии ищут финансирование прежде всего вне банковского сектора – у поставщиков и клиентов.

"На 70% они используют частные кредиты от небанковского сегмента. Я имею ввиду и так называемые бартерные операции, наперед оплаченный товар, за который получена предварительная плата. И лишь 30% приходится непосредственно на банковское кредитование АПК", - отметил Ахиджанов.

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Как сообщал УНИАН, в Минагропроде неоднократно подчеркивали, что годовая ставка по кредитам в украинских банках, которая колеблется в пределах от 17% до 36% в гривне и от 8,4% до 19% – в иностранной валюте, является слишком высокой для аграрных предприятий.

В середине августа министр аграрной политики и продовольствия Алексей Павленко сообщил, что предприятия АПК для обеспечения хозяйственной деятельности в 2015 году привлекли кредитных ресурсов на 9,8 миллиарда гривень, что почти в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом доля просроченных аграрными предприятиями кредитов (18,6%) меньше, чем средний показатель по некоторым другим отраслям.

Для финансирования весенней посевной кампании украинские аграрии привлекли 8,5 миллиарда гривень банковских кредитов, что составляет 13% от необходимых оборотных средств.