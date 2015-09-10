Аграрии отказались от сотрудничества с офшорами и работы по предоплате

Руководство Государственной продовольственно-зерновой корпорации (ГПЗКУ) отказалось от сотрудничества с офшорными компаниями и от механизма работы с покупателями по предоплате, а также ввела ряд других ограничений с целью снижения дебиторской задолженности.

Об этом сообщила пресс-служба компании со ссылкой на заместителя главы правления ГПЗКУ Дениса Полежаева.

"ГПЗКУ ввела запрет на торговлю с компаниями-офшорами, а также существенно усилила контроль над закупкой зерна. В компании отказались от схемы агентских закупок и работы по предоплате. Кроме того, усилена процедура форвардных закупок – обязательным условием стала поставка зерна на элеваторы корпорации", – говорится в сообщении.

По словам Полежаева, руководство ГПЗКУ прибегло к таким нововведениям, чтобы не допустить повторения проблем, возникших в 2014 году. Тогда в результате продажи зерна 4 офшорным компаниям корпорация получила 132 миллиона долларов дебиторской задолженности, погасить которую теперь не представляется возможным.

"Корабли поставили, а выручку просто не получили. Теперь мы не только не можем взыскать долги, но и попадаем под санкции Минэкономразвития. Вернуть эти деньги почти невозможно, поэтому мы поставили перед собой цель – ликвидировать даже минимальную возможность вывода денег в офшоры в будущем. Теперь корпорация исходит из безупречной репутации партнеров и работает только с известными компаниями", – цитирует Полежаева пресс-служба.

Замглавы госкорпорации отметил, что тщательный подбор контрагентов уже принес свои плоды – в текущем году в ГПЗКУ не появилось ни одной новой дебиторской задолженности, а также не было ни одного дефолта по экспортным контрактам.

"Эта работа отразится на финансовых показателях по итогам года", – добавил Полежаев.

Читайте такжеГПЗКУ предлагает китайцам внести изменения в зерновой контракт

Как сообщал УНИАН, конкурсная комиссия при Министерстве аграрной политики и продовольствия и Фонд государственного имущества выступают за приватизацию ГПЗКУ. По словам советника министра аграрной политики и продовольствия Алексея Зубрицкого, потенциально компания может приносить от 100 миллионов долларов дохода в год, а под государственным управлением зернотрейдер только в прошлом году принес, по данным Минагропрода, 3,5 миллиарда гривень убытка. Однако приватизация ГПЗКУ может усложниться в связи нерешенными проблемами с возвратом валютной выручки, которая осталась в офшорах из-за злоупотреблений бывших руководителей компании.

Справка УНИАН. ГПЗКУ – вертикально интегрированная компания, которая проводит весь цикл работ с зерновыми и продуктами их переработки: от производства до экспорта. В состав ГПЗКУ входят 55 филиалов, их общая рабочая емкость составляет 3,75 миллиона тонн сельхозкультур, в том числе, суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов – около 2,5 миллиона тонн зерновых грузов в год.