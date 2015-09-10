Экс-главу ГПЗКУ Лавринчука подозревают в шпионаже в пользу Китая

Министерство аграрной политики и продовольствия обратилось в Службу безопасности Украины с просьбой проверить законность деятельности экс-главы правления ГПЗКУ Александра Лавринчука, сообщает РБК-Украина. Издание располагает копией соответствующего документа.

Согласно обращению, Александр Лавринчук ныне является уполномоченным представителем китайской компании ССЕС в Украине и участником переговоров по выполнению китайского зернового контракта. При этом он в течение 2010-2012 годов возглавлял ГПЗКУ, а с октября 2014 по январь 2015 года работал главным советником главы правления корпорации. Соответственно, Александр Лавринчук располагает полной информацией об экономическом состоянии ГПЗКУ, ее организационной структуре, состоянии активов, проблемных вопросов деятельности и т.д.

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В этой связи, сказано в документе, его назначение представителем ССЕС вызывает «обоснованное беспокойство». «Это может свидетельствовать о возможном умышленном нанесении ущерба национальным интересам Украины <…>. Указанная информация могла быть получена китайской стороной от А.Лавринчука и использована для дальнейшего давления на украинскую сторону во время проведения переговоров относительно определения условий Генерального и Кредитного договоров, что существенно ослабило бы переговорную позицию ПАО «ГПЗКУ», — говорится в обращении.

Кроме того, отмечается в документе, Александр Лавринчук, учитывая вероятные «личные отношения» с ныне работающими сотрудниками корпорации, может влиять на «порядок и содержание решений в ПАО «ГПЗКУ», получать доступ к документам и информации, в том числе конфиденциальным, с целью дальнейшей передачи иностранной компании».

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Комментируя данное обращение, источник в Минагрополитики допустил, что возможное судебное разбирательство может выйти за пределы украинской юрисдикции: «Китайскую сторону должен насторожить тот факт, что в отношении их представителя проводится расследование по коррупционной деятельности в Украине. Учитывая уровень ответственности за коррупцию в Китае, ситуация вокруг их представителя должна заинтересовать и китайские правоохранительные органы».

Ранее УНИАН сообщал, что по словам и.о. главы правления Бориса Приходько, Государственная продовольственная зерновая корпорация (ГПЗКУ) в полной мере выполняет контракт с корпорацией ССЕС, вопреки существующим в соглашении неточностям и непростой ситуацией на рынке зерновых в КНР.