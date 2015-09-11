В Украине впервые за 15 лет могут изменить содержимое "потребительской корзины"

Содержимое "потребительской корзины" не изменяли в Украине с 2000 года. Это тот минимальный набор товаров и услуг, который, согласно закону, должен обеспечивать человеку нормальное существование. И именно на основе "потребительской корзины" устанавливают размер минимальных зарплат и пенсий, сообщает Deutsche Welle.

"По мнению чиновников, украинцы, видимо, постоянно сидят на диете. Ибо как еще можно объяснить то, что нынешняя "потребительская корзина" позволяет взрослому человеку съесть в день две картофелины, ломоть хлеба, яблоко, две конфеты, меньше 100 граммов мяса и малюсенький кусочек твердого сыра?", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что гораздо ироничнее выглядит ситуация с одеждой.

Например, для мужчин предусмотрена одна пара брюк на четыре года, свитер - на три года, а плавки надо носить целое десятилетие.

Женщинам же, в соответствии с перечнем, на год достаточно трех пар чулок и бюстгальтера. Однако обувь можно менять раз в два года, а не пять, как мужчинам.

Дети, согласно нормам потребительской корзины, вообще обделены подгузниками и игрушками. И расти им лучше как можно медленнее, потому что нормы одежды для них практически такие же, как и для взрослых.

А вот пользоваться интернетом и мобильной связью украинцам, похоже, вообще не надо, потому что эти позиции не включены в потребительскую корзину.

Впрочем,рассчитывать на то, что вскоре "потребительскую корзину" в правительстве могут действительно оценить в 7 тысяч гривен, не стоит, убежден председатель комитета экономистов Украины Андрей Новак.

Он считает, что тех денег, которые высвободились после частичной реструктуризации государственного долга Украины и финансовой помощи, поступающей извне, хватит разве что на то, чтобы увеличить размер корзины в полтора-два раза.

Кроме того, увеличение потребительской корзины поспособствует повышению минимальной заработной платы. Поэтому много предприятий, которые будут не в состоянии платить налоги с новых минимальных зарплат, будут вынуждены еще больше уйти в "тень". Поэтому здесь целесообразно сразу говорить и об уменьшении налоговой нагрузки в Украине, убежден Новак.