Спад сельхозпроизводства в Украине составил 5,8%

Объем производства сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-августе 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 5,8%, сообщила Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, падение производства в сельхозпредприятиях и домохозяйствах населения за отчетный период составило 4,4% и 7,1% соответственно.

В то же время, в августе 2015 года, по информации Госстата, объем производства сельхозпродукции упал на 11,1% по сравнению с августом прошлого года. По сравнению с июлем текущего года сельхозпроизводство сократилось на 26,3%.

В Госстате отметили, что приведенные данные не учитывают информацию c временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции на востоке Украины.

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Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, рост сельхозпроизводства в Украине в 2014 году составил 2,8%. Объемы производства в агропредприятиях в прошлом году выросли по сравнению с 2013 годом на 4,1%, в домохозяйствах - на 1,2%.