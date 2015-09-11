Казахстан запретил ввоз ряда продуктов из России

Об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Казахстана.

Под временное ограничение попали следующие российские продукты: сыр плавленый HOCHLAND с различными вкусами (ООО "Хохланд"), сырок глазированный с различными вкусами (ООО МК "Преображенский"), напитки йогуртные (ООО "Кампина"), продукт молокосодержащий, сгущенный "Сливочки сгущенные с сахаром Славянские" (ЗАО "Верховский молочно-консервный завод"), сосисочная продукция (ЗАО "Микояновский мясокомбинат"), вафли "Шоколайт" и "Голландские", торговая марка "Яшкино" (ОАО "КДВ Кемерово").

Из продуктов питания кыргызстанского производства под ограничение попало сливочное масло "Крестьянское".

Читайте такжеКазахстан отказался вслед за Россией ограничивать ввоз рыбы из Норвегии

"Решение принято по результатам проведенного анализа лабораторных исследований за 8 месяцев текущего года, установлены факты неоднократных нарушений санитарно-эпидемиологических и гигиенических показателей технических регламентов в части микробиологических показателей и по дрожжам", - отметили в Комитете по защите прав потребителей.