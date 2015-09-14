Украина экспортировала аграрной продукции на $7,7 миллиарда

Украина за январь-июль этого года, несмотря на давление на украинских экспортеров со стороны Российской Федерации, поставила на внешние рынки аграрной продукции на 7,7 миллиарда долларов, что составляет 35% валютной выручки страны.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на главу ведомства Алексея Павленко.

"Несмотря на давление со стороны России, за 7 месяцев аграрному сектору удалось обеспечить объем экспорта продукции на уровне 7,7 миллиарда долларов США. Это составляет 35% валютных поступлений от экспорта всех товаров", - говорится в сообщении.

Министр особо отметил, что положительное сальдо торгового баланса по аграрной продукции, которое составило 5,6 миллиарда долларов, говорит о высоком качестве украинских товаров.

"Очень важным фактором является то, что аграрии поддерживают положительное сальдо внешней торговли сельскохозяйственной продукцией, которое составило 5,6 миллиарда долларов. Ведь мы производим качественную продукцию, соответствующую мировым стандартам", - цитирует министра пресс-служба.

Павленко подчеркнул, что достичь таких результатов удалось, в частности, благодаря дерегуляции в агропромышленном комплексе. По его словам, отмена 14 разрешений и 6 лицензий уже сократила логистическую цепочку на неделю и сэкономит для сельскохозяйственного бизнеса в целом 5 миллиардоа гривень.

"Если говорить про отмененные обязательные сертификаты, например, карантинный, то он помог выйти на рекордный экспорт зерновых за годы независимости – 34,8 миллиона тонн. Такая положительная динамика обеспечила лидирующие позиции Украины в мировом рейтинге экспортеров зерна", - отметил министр.

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Как сообщал УНИАН, по данным, опубликованным Минагропродом, Украина в 2014-2015 маркетинговом году (июль 2014 – июнь 2015) экспортировала рекордные для страны 34,8 миллиона тонн зерна, что на 1,6 миллиона тонн больше, чем годом ранее. В частности, экспорт пшеницы составил 11,2 млн тонн, кукурузы – 18,8 миллиона тонн, ячменя – 4,5 миллиона тонн, других зерновых – 0,3 миллиона тонн.

На 2015-2016 маркетинговый год ведомство прогнозирует экспорт на уровне 36,83 миллиона тонн.

С начала 2014 года Россия существенно усилила давление на украинских экспортеров, ограничив или полностью запретив ввоз растительной и молочной продукции, сыра, сырных и сыроподобных продуктов, свинины и продуктов из нее, мяса птицы, кондитерской продукции, рыбных консервов, соков, алкоголя и пива.

Доля российского рынка в экспорте украинской сельскохозяйственной продукции в первом полугодии 2015 года достигла исторического минимума и составила 2% против 8% за аналогичный период прошлого года.