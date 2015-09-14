На импортозамещение тепличных овощей России нужно $4,4 миллиарда

Импортозамещение тепличных овощей в России обойдется в 300 млрд руб. (4,4 млрд долларов) инвестиций.

Об этом рассказал президент Национального союза производителей овощей РФ Сергей Королев, передает РИА «Новости».

«Для того чтобы мы полностью заместили своим производством по тепличным овощам, нам нужно 300 млрд руб. инвестиций», — уверен он.

Королев подчеркнул, что выполнить этот план не позволяет экономический кризис в России. «Падение рынка и спроса, высокая ключевая ставка, волатильность рубля, выросшая в два раза стоимость оборудования», — назвал он главные причины.

Дополнительным негативным фактором выступает низкая рентабельность производства овощей, которая в России сейчас находится на уровне 9%. Отсутствие заградительных барьеров для овощного импорта также представляется Королеву негативным фактором.

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Глава Нацсоюза выступает за коррекцию таможенно-тарифного регулирования, технического регулирования рынка, за повышение безопасности ввоза овощей, а также за государственную поддержку отрасли.

Королев напомнил, что на импортные овощи приходится до 2,8 млрд руб. внутреннего рынка, а в зимнее время до 70% овощей — это импорт, включая огурцы, помидоры, салаты.

Отсутствие импортозамещающих отраслей приводит к очередному скачку цен на продукты, полагает Королев.