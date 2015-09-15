Минск объяснил Москве происхождение белорусских морепродуктов

Председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Юрий Сенько объяснил появление белорусских морепродуктов, передает БелТА.

Он рассказал, что если на территорию страны завозится сырье в сыром виде и проходит в Беларуси полностью процесс обработки, приготовления, фасовки, меняется код товара, то продукт «абсолютно законно и объективно» становится товаром происхождения из Беларуси. «Здесь нет никаких нарушений, российские таможенники это прекрасно понимают», — заключил Сенько.

Напомним, общий экспорт белорусских товаров в Россию в 2014 году снизился на 8,9%, до $15,3 млрд, В то же время ввоз рыбы и морепродуктов из этой страны вырос на 44,1%, до $138,2 млн.

Как рассказывали в беседе с РБК представители нескольких российских компаний-переработчиков, они импортируют рыбу из Норвегии в Беларусь, где размещают заказы на ее первичную переработку на местных предприятиях. Переработанная таким образом рыба меняет код таможенной классификации, и продукция при попадании в Россию официально считается белорусской. Отмечалось, что формально подобная схема является абсолютно легальной.

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В августе 2014 года Россия в ответ на санкции ЕС, США, Австралии и Норвегии ввела запрет на ввоз агропродукции из этих стран, в том числе рыбы и морепродуктов. Российские власти неоднократно обвиняли Беларусь в реэкспорте запрещенных продуктов.