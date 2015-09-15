Back in USSR: Россиянам хотят вернуть продовольственные карточки на фоне уничтожения еды из ЕС

Об этом рассказал заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евухов, передает ТАСС.

«Концепцию мы внесли в правительство на прошлой неделе. Если наши подходы будут поддержаны, о которых я говорил неоднократно, то будем дорабатывать более детально», - рассказал он, отвечая на вопрос о введении системы продовольственных карточек.

Возможность введения системы продкарточек стала обсуждаться российскими властями осенью 2014 года из-за резкой девальвации рубля и роста цен на продовольствие, вызванного продуктовым эмбарго.

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В то же время минпромторг России готовит предложение в правительство об уничтожении всех видов нелегальной продукции - как импортной, так и произведенной внутри страны.

29 июля в России был подписан приказ об уничтожении санкционной продукции. Первая партия продуктов была уничтожена 6 августа. С тех пор многие политики и общественные деятели критиковали инициативу президента и предлагали направлять продукты для помощи голодающим.