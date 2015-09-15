Минагропрод заявляет о выходе Украины на позиции серьезного экспортера готовой продукции

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Алексей Павленко.

"Разница валютных поступлений от экспорта сырья и готовой продукции колоссальна. Но вопрос не только в прибыли. Репутация производителя качественных товаров, которые соответствуют мировым стандартам качества, позволит расширять влияние на новые премиальные рынки, в том числе, укрепиться в Европейском Союзе. Плюс ко всему это серьезный стимул для внутреннего бизнеса инвестировать именно в перерабатывающие производства", — отметил министр.

Например, за 7 месяцев этого года экспорт в КНР достиг 889,7 миллиона долларов США, что более чем в 2 раза превышает аналогичные показатели прошлого года (407 миллионов долларов). При этом большинство позиций, которые обеспечили общий рост — товары с высокой добавленной стоимостью. Так, объемы поставок шоколада увеличены вдвое (с 773 тысяч долларов до 1,4 миллиона долларов); спирта в 6 раз (с 83 до 493 тысяч долларов); соков — в 5 раз (с 21 до 107 тысяч долларов). Сыров и йогуртов экспортировано на 235 тысяч долларов, в то время как в прошлом году эта продукция в КНР не поставлялась. На 200 тысяч долларов увеличены поставки кондитерских изделий, на 31 тысячу долларов — масла. Экспорт зерновых увеличен в 4,7 раз до 578,3 миллиона долларов.

"Буквально за последний год Украина стала номером один по поставкам в Китай кукурузы. Более того, 97% подсолнечного масла Поднебесная импортирует именно из нашей страны. Пока другие страны только пытаются получить доступ на самый перспективный рынок мира, Украина уже успешно расширяет ассортимент. Во многом здесь заслуга Министерства аграрной политики и продовольствия. Например, Минапк добилось разрешения на поставку в КНР подсолнечного шрота. Учитывая высочайшие требования китайской стороны к своим партнерам и качеству продукции, нашему профильному министерству действительно нужно отдать должное", — сказал президент Украинской зерновой ассоциации Владимир Клименко.

Напомним, ранее бесспорное лидерство Украины на продовольственном рынке Китая признала даже Россия. Так, в интервью телеканалу "Россия 24" генеральный директор российской группы компаний "Русагро" Максим Басов заявил, что РФ уступает Украине по каждой торговой позиции: "Китайский рынок сегодня является наиболее интересным для предпринимателей всего мира. Люди борются, чтобы на него попасть. Более того, они уже там, а мы — нет. Приведу пример, мы не можем поставлять в Китай ни комбикорма, ни зерновые, ни мясо. Рынок для нас закрыт. Украина полгода назад открыла рынок Китая для зерновых, сегодня стала страной номер один по поставкам кукурузы в Китай, в подсолнечном масле тоже лидирует Украина".

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