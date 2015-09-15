Аграрный сектор остается прибыльным в условиях падения мировых цен на продукты питания

Аграрные предприятия Украины, которые ведут экспортную деятельность, продолжают получать прибыль несмотря на то, что на мировом рынке установились самые низкие цены на продовольственную продукцию за последние несколько лет, сказал министр аграрной политики и продовольствия Алексей Павленко в эфире европейского подразделения телеканала CNBC.

"Для всех предприятий, которые занимаются экспортом, эта деятельность очень прибыльна, несмотря на падение цен. В целом, ситуация в аграрном секторе очень благоприятная", - сказал Павленко.

Министр отметил, что прибыльность украинского агросектора в условиях низких цен на мировых рынках обеспечивается девальвацией национальной валюты. Падение гривни более чем в три раза за последнее время привело к снижению себестоимости сельскохозяйственной продукции отечественного производства.

Министр прогнозирует, что цены на аграрном рынке не будут снижаться. По его мнению, они стабилизировались и можно ожидать их рост.

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Как сообщал УНИАН, продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) зарегистрировала самое резкое падение цен на продовольствие за последние семь лет. Падение цен на продовольствие в августе продолжило тенденцию предыдущих месяцев. Этому способствовали подешевевшие энергоносители и опасения по поводу последствий нестабильности в экономике Китая, а также обильные запасы продовольствия.

В то же время премьер-министр Украины Арсений Яценюк отмечал, что падение цен на нефть влияет на стоимость удобрений и топлива, что снижает себестоимость в агросекторе. По его словам, никакие негативные тенденции относительно снижения прибыльности сельскохозяйственных предприятий до конца текущего года проявиться не должны.

За январь-июль этого года наша страна, несмотря на давление на украинских экспортеров со стороны Российской Федерации, поставила на внешние рынки аграрной продукции на 7,7 миллиарда долларов, что составляет 35% валютной выручки страны.