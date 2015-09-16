Украина готова к российскому продуктовому эмбарго, как и ответить на него - Яценюк

Украина готова к российскому продуктовому эмбарго и готова ответить на запрет украинского импорта в РФ, сказал премьер-министр Украины Арсений Яценюк, открывая заседание правительства.

Читайте такжеЯресько: если Россия решит мстить Украине за свободную торговлю с ЕС, мы с этим справимся«Мы рассчитываем, что до конца года Европейский Союз ратифицирует Соглашение об ассоциации (с Украиной - УНИАН), и с 1 января вступит в силу зона свободной торговли с ЕС, - сказал Яценюк. - Украина является частью европейского, в первую очередь, европейского экономического пространства. Мы готовы к введению Россией эмбарго».

При этом Яценюк отметил, что Украина даст ответ, если запрет на экспорт украинской продукции на российский рынок будет введен правительством РФ.

«Несмотря на все запугивания со стороны нашего северного соседа и угрозы дальнейшего давления, мы четко заявляем о том, что Соглашение вступит в силу, - сказал Яценюк. – Наши рынки - это рынки Европейского Союза. Наши рынки – это новые рынки, которые украинский бизнес сейчас открывает. Кто хочет работать с нами на равных условиях – пожалуйста. А если хотите работать путем запугивания, ну и дальше уничтожайте иностранные продукты, мы вам желаем успеха в этом. У вас это хорошо получается. Вы производить свое не умеете, а иностранное уничтожаете», - подчеркнул Яценюк.

Как сообщал УНИАН, Украина и Евросоюз подписали политическую часть Соглашения об ассоциации 21 марта 2014 года, экономическую – в конце июня 2014 года, после проведения президентских выборов. Президент Украины Петр Порошенко подписал Соглашение об ассоциации с ЕС в полном объеме.

Изначально предполагалось, что режим свободной торговли между Украиной и ЕС начнет действовать с октября 2014 года. Однако в сентябре 2014 года, после консультаций в Брюсселе представителей Еврокомиссии, Украины и РФ, стороны договорились об отсрочке введения положений соглашения до 31 декабря 2015 года. При этом Евросоюз ввел односторонние преференции на экспорт украинских товаров. В то же время европейские товары в Украине продолжают облагаться пошлинами.

Российская сторона неоднократно заявляла, что в случае вступления в силу Соглашения о зоне свободной торговли она будет вынуждена наложить эмбарго на импорт украинской продукции. В то же время, в Украине такое эмбарго не считают сколько-нибудь значимой угрозой. В частности, по данным Минагропрода, в части продовольственного экспорта доля товаров, вывозимых из Украины в Россию, снизилась до 2% от общего объема украинского продовольственного экспорта.

В начале сентября в Брюсселе состоялись трехсторонние консультации на министерском уровне между Украиной, Россией и Европейской комиссией по устранению возможных негативных последствий реализации Соглашения о зоне свободной торговли. Однако, как утверждал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, переговоры прошли "безрезультатно". По его словам, единственной договоренностью, которая стала результатом встречи, является продолжение экспертных консультаций и "общее желание разработать практические рекомендации в контексте возможного укрепления практического сотрудничества" в трех сферах: таможенного администрирования, технических барьеров в торговле, фитосанитарных барьеров.

В этой связи Климкин подчеркнул, что позиция Украины и ЕС остается неизменной: зона свободной торговли будет работать с 1 января 2016 года.