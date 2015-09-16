В мире дешевеют продукты питания

На мировом рынке дешевеют продукты питания. Тренд к снижению цен наблюдается уже с 2011 года, о чем свидетельствует ежемесячный индекс продовольственных цен ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций).

Однако по итогам августа ее эксперты зафиксировали самое резкое падение с декабря 2008 года, когда разразился всемирный финансово-экономический кризис, пишет «Немецкая волна».

Всего за месяц индекс упал на 5,2%, сообщает римская штаб-квартира ФАО. Аналогичный показатель Гамбургского института мировой экономики (HWWI), подсчитываемый по несколько иной методике, снизился в августе на 5,7%. Подешевели четыре из пяти основных товарных групп, наблюдаемых экспертами ООН: зерновые, молочные продукты, растительные масла и сахар. Не снизились лишь цены на мясо, но и они сейчас на 18% ниже, чем были в августе 2014 года.

Гамбургский институт указывает, что за месяц пшеница подешевела на 11%, кукуруза - на 9,6%, а пальмовое масло - на 14,3%.

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По мнению экспертов ФАО, продукты питания дешевеют в настоящий момент на мировом рынке как из-за полных складов, так и из-за падения цен на нефть, позволившего аграриям сократить издержки на топливо, а также из-за опасений по поводу возможного экономического спада в Китае.