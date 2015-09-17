Россияне занялись "домашним" импортозамещением: готовят на кухне пармезан и хамон

Тысячи жителей России, после того как из магазинов исчезли санкционные продукты, стали готовить их у себя на кухне, пишут "Известия".

По данным инструмента «Яндекса» Wordstat, число запросов о том, как приготовить в домашних условиях пармезан, увеличилось в 5 раз, прошутто — в 4 раза, хамон — в 3 раза, моцареллу — в 2 раза. В компании также отмечают, что заметно вырос интерес к приготовлению еды дома в целом. Люди стали чаще искать в интернете, как готовить хлеб, кетчуп, колбасу, пиццу, кабачковую и баклажанную икру. По словам экспертов, россияне увлеклись кулинарией, в том числе «импортозамещающей», из-за экономической ситуации и эмбарго.

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Социально значимые продукты, цены на которые отслеживает Росстат, стали в первом полугодии 2015 года менее доступны для россиян в среднем на 20%. Росстат оценивает покупательную способность исходя из того, какое количество того или иного продукта можно купить на среднюю зарплату (цены также берутся средние).