ЕБРР позитивно оценивает аграрные реформы в Украине и готов инвестировать более $300 млн

Об этом заявил директор департамента по вопросам агробизнеса ЕБРР Жиль Мететталь во время бизнес-форума «Инвестиции в сельское хозяйство и продовольствие Украины» в Лондоне.

Ранее в статье для Financial Times он отмечал, что Европейский Союз считает Украину надежным торговым партнером и всецело поддерживает реформы в аграрном секторе. По его мнению, одними из факторов стремительного роста аграрного сектора Украины являются сильный аграрный бизнес, а также продуктивный диалог с властью. «В Министерстве аграрной политики и продовольствия разрабатывается Стратегия развития сельского хозяйства. Предприняты важные меры в направлении дерегуляции. Диалог предприятий и правительства Украины является одним из основных факторов, способствующих успеху в отрасли. Это урок, которое сельское хозяйство Украины может преподать миру», — написал Жиль Мететталь.

Он также позитивно оценил взаимодействие Минагрополитики с международными партнерами в лице ЕБРР и ФАО, в том числе по привлечению инвестиций. Так, в течение последних 5 лет ЕБРР инвестировал в агробизнес более 1 млрд долл., дополнительно привлечено 110 млн долл. коммерческих кредитов. «Агропромышленное производство на сегодня остается одной из наиболее инвестиционно привлекательных отраслей в экономике Украины. Наш кредитный портфель по агробизнесу составляет около 780 млн долл., мы продолжаем активно инвестировать в отрасль. Наш бизнес-план на 2015 год превышает 330 млн долл. Один из будущих проектов, которые мы рассматриваем, — крупный кредит для большой отечественной компании по расширению присутствия на европейских рынках», — подчеркнул эксперт.

Со своей стороны Министр аграрной политики и продовольствия Алексей Павленко выразил благодарность европейским партнерам за поддержку реформ в Украине: «Мы сталкиваемся с серьезными проблемами в этом году, но при этом полны решимости, чтобы ускорить реформы, побороть коррупцию, создать надлежащие условия для бизнеса и привлечения инвестиций».