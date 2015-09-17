Производство ликероводочной продукции в Украине увеличилось почти на треть

Об этом сообщает пресс-служба государственного предприятия «Укрспирт».

Согласно сообщению, на сегодняшний день из 16 государственных предприятий водочной продукции производство осуществляется только на двух.

«Ивано-Франковское спиртобъединение произвело 120,5 декалитров продукции против 114,9 тыс. декалитров за январь-август 2014 года. Луцкое МВД (место ведения деятельности - УНИАН) в течение восьми месяцев 2015 году произвело 58,4 тыс. дал продукции против 23,8 тыс. декалитров за соответствующий период прошлого года», - говорится в сообщении.

Вместе с тем, по данным «Укрспирта», в августе 2015 года было произведено 42,5 тыс. дал ликероводочной продукции против 1,7 тыс. дал за аналогичный месяц в прошлом году.

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Как сообщал УНИАН, украинские заводы по производству спирта в январе-августе этого года произвели 6,3 млн декалитров спирта, в том числе места ведения деятельности государственного предприятия «Укрспирт» - 5,5 млн декалитров.

Ранее исполняющий обязанности директора «Укрспирта» Роман Иванюк заявлял, что в 2015 году госпредприятие планирует увеличить производство своей продукции более чем в 2 раза по сравнению с 2014 годом – до 26,1 млн дал. По его словам, в частности, предприятие намерено увеличить производство этилового спирта на 26% - до 15 млн дал, а также существенно нарастить производство биоэтанола – до 6,2 млн дал в 2015 году с 0,7 млн дал в 2014 году. Помимо этого, в текущем году «Укрспирт» намерен произвести 2,3 млн дал технических жидкостей, 1,6 млн дал технического спирта, а также по 0,6 млн дал медицинского спирта и спирта-сырца.

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Справка УНИАН. В июле 2010 года Кабинет министров постановил создать государственное предприятие «Укрспирт» на базе одноименного концерна. В его состав должны были войти 76 спиртзаводов, однако пока на баланс предприятия передан 41 завод. Кабинет министров Украины выступает за приватизацию «Укрспирта». По словам министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса, правительство намерено в ближайшее время утвердить кандидатуру нового главы госконцерна.