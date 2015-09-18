Япония впервые в истории начнет экспорт черной икры

Правительство Японии впервые в национальной истории выдало общее разрешение на экспорт из страны черной икры. Это было сделано после того, как Токио выполнил все процедуры, связанные с международными ограничениями на поставки этого специфического товара, сообщает ТАСС.

Они регулируются, в частности, Вашингтонской конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Требуется, в частности, официальная регистрация хозяйств, где разводят осетров и перерабатывают их икру. Существуют также жесткие правила ее маркировки.

Осетров в Японию завезли из СССР еще в 1983 году. После серии экспериментов их разведение было налажено в начале 2000-х, а с 2013 года началась продажа черной икры на внутреннем рынке. Ее главные производители расположены в префектуре Миядзаки на острове Кюсю. В 2014 финансовом году в Японии было продано в общей сложности 60 кг этого товара. Цена на него варьируется в зависимости от сорта - например, 20-граммовая баночка высококачественной осетровой икры из Миядзаки стоит почти 13 тыс. иен (около $108).

В нынешнем году в Японии планируется продать около 200 кг черной икры, а ее поставки на экспорт начнутся с будущего года. Местные производители главную ставку делают пока на зажиточные слои населения соседних стран Азии, однако в будущем не исключают и распространение на рынки Европы и США. Помимо государств зоны Каспийского моря торговлей черной икрой занимаются и другие страны - например, Израиль.