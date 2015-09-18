В России определили список продуктов для выдачи по карточкам

Минпромторг РФ определил список продуктов, которые можно будет получить по продовольственным карточкам для малоимущих.

Об этом пишет газета «Ведомости».

По замыслу ведомства, на карточки будут перечисляться деньги для покупки набора заранее определенных товаров в магазинах и на рынках. Предполагается, что это будут только свежие скоропортящиеся продукты.

По продовольственным карточкам ведомство предлагает разрешить покупку свежих овощей и фруктов, мясной продукции, птицы, яиц, молока и молочной продукции, а также семян и саженцев плодовоовощных культур и растений.

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При этом никакого специального допуска товаров или производителей для участия в программе быть не должно. Предполагается, что получатель помощи будет свободно выбирать товары из ассортимента без ограничения цены за единицу и количества.

По замыслу, продуктовые карты — лишь первый этап программы продовольственной помощи малоимущим, который будет действовать до 2017 года. На следующем этапе с 2018 по 2020 годы предполагается организовать бесплатное или льготное социальное питание в специальных кафе и столовых. Соответствующую концепцию Минпромторг планирует разработать позднее.

При этом малоимущие смогут и сами вносить деньги на продовольственные карты, а бюджет будет добавлять 30-50 процентов.

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Сейчас в России нет единой системы продовольственной поддержки населения. Лишь в некоторых регионах малоимущим предоставляются бесплатное или льготное питание и непосредственно продукты. В Москве, Подмосковье и ряде других регионов малоимущим перечисляются деньги на покупку продовольствия.

Как сообщал УНИАН, за год количество бедных россиян выросло почти на 3 миллиона человек.

В первом полугодии 2015 году на доходы ниже прожиточного минимума, жили 21,7 млн россиян, или 15,1%.

Реальные доходы населения сократились в 2014 году впервые с 1999-го, в августе 2015 они снижались уже девятый месяц подряд - на 9% по сравнению с октябрем 2014 года, - что также происходит впервые с 1999 года.

Отмечается, что доходы падают из-за всплеска инфляции, сокращение индексации зарплат бюджетников, усиление региональной властью условий получения социальных выплат или их отмены.

На этом фоне в конце июля президент России Владимир Путин подписал указ об уничтожении санкционных продуктов.