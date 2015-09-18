В Украине остается угроза дальнейшего распространения чумы свиней

Угроза дальнейшего распространения чрезвычайно опасного вирусного заболевания животных - африканской чумы свиней на территории Украины остаётся, сообщил на брифинге заместитель главы Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Александр Вержиховский.

"Опасность мы не снимаем'' - сказал он.

Чиновник сообщил, что с начала года было зафиксировано 22 вспышки АЧС, из которых 16 - у домашних свиней, 17 - у диких и один инфицированный объект. Последний случай был зарегистрирован 5 сентября в подсобном хозяйстве Черниговской области.

Вержиховский сообщил, что неблагополучными по АЧС признаны 5 областей Украины - Киевская, Черниговская, Сумская, Полтавская, Ривненская.

"Ореол распространения нас настораживает", - сказал чиновник, отметив пограничное расположение четырех неблагополучных областей.

Как сообщил Вержиховский, государство обязало владельцев лесных угодий к концу года провести полную депопуляцию дикого кабана, поскольку эти животные являются переносчиками этого заболевания.

Однако, Киевская область выполнила план только на 34%, Сумская - на 23%, Черниговская - на 13%, Ривненская - на 6%, а Житомирская - на 3%.

При этом чиновник сомневается в том, что области успеют выполнить план в срок.

"Если 3% с начала года, то 97% до конца года тяжело будет сделать" - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, из-за учащения случаев АЧС в Украине, а также вспышки вируса на одном из крупнейших свинокомплексов страны, в начале августа Кабмин выделил почти 45 млн грн на меры по борьбе с заболеванием. Среди прочего, эти средства пойдут на депопуляцию диких кабанов, зачастую являющихся основными переносчиками АЧС. По словам начальника отдела охотничьего хозяйства и охоты Государственного агентства лесных ресурсов Украины Ивана Шереметы, во избежание распространения вируса егери намерены провести депопуляцию диких кабанов в 12 пограничных областях Украины.

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Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не представляет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Вирус уничтожается исключительно нагреванием до высоких температур.