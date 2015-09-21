Украинские виноделы считают продовольственную блокаду Крыма незаконной

Ассоциация виноградарей и виноделов Украины считает незаконной начатую общественными активистами продовольственную блокаду аннексированного Россией Крыма.

Об этом заявил в комментарии УНИАН директор Ассоциация виноградарей и виноделов Сергей Михайлечко.

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«Толпа людей вышла, все перекрыла под такими красивыми лозунгами, но почему-то никто не поднимает вопрос законности их действий. Блокирование транспортных путей – это прямое нарушение закона. И если мы говорим, что Украина – это правовое государство, то за такие действия должна последовать немедленная ответственность», - сказал он.

По словам Михайлечко, действия активистов негативно отразятся на винодельческой отрасли Украины, поскольку некоторые предприятия, несмотря на принятые мировым сообществом санкции против Крыма, продолжали поставлять виноматериалы на полуостров.

«Исторически сложилось так, что большинство (более 50% украинских мощностей) винзаводов, которые могут осуществлять непосредственный розлив продукции, расположены в Крыму. Именно поэтому на украинском рынке было так много крымских торговых марок, которые составляли порядка 60% всего объема украинского вина», - сказал Михайлечко, однако отказался называть украинские предприятия, предполагая, такая информация может негативно отразиться на их репутации.

Глава Ассоциации виноградарей и виноделов также считает, что в случае прекращения поставок виноматериалов из Украины крымские заводы смогут обойти мировые санкции и привлечь поставщиков из других стран, в частности, из Грузии и Молдовы.

Как сообщал УНИАН, в ответ на системные притеснения, преследования и нарушения прав крымских татар и украинцев в оккупированном Крыму общественные активисты с 20 сентября начали бессрочную акцию по блокаде полуострова со стороны материковой Украины.

Кроме того, активисты призывают украинские власти отменить действие закона о зоне свободной торговли с Крымом, поскольку он фактически легализует экономические отношения с агрессором.

Ранее председатель Меджлиса крымскотатарского народа, депутат Верховной Рады Рефат Чубаров не исключил, что вслед за «продуктовой блокадой» крымские татары будут добиваться прекращения поставок электроэнергии на полуостров.

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В связи с оккупацией Крыма в 2014 году налаженные отношения винодельческих предприятий полуострова с поставщиками и заказчиками оказались под угрозой. Отдельные производители из Крыма, отказавшись от переноса производства в южные области Украины, начали осуществлять разлив своего крымского вина на материке.

В частности, генеральный директор винодельческой компании Inkerman International Роман Радько в интервью УНИАН осенью 2014 года сообщил, что их предприятие разливает вино в Украине, что позволяет им избегать санкции при поставках продукции в Евросоюз.