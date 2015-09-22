Павленко рассказал, что компенсирует аграриям потерю российского рынка

Увеличение социальных стандартов в Украине с сентября текущего года поможет компенсировать потерю российского рынка сбыта для украинской аграрной продукции, сказал журналистам министр аграрной политики и продовольствия Украины Алексей Павленко.

"Мы видим, что сейчас есть в Украине спрос, который должен быть удовлетворен. Увеличение стандартов, я надеюсь, компенсирует потерю внешних рынков нашим украинским потреблением внутри страны»,- сказал Павленко.

Читайте такжеУкраина экспортировала аграрной продукции на $7,7 миллиардаПо словам министра, на сегодняшний день Украина в достаточной степени обеспечена продуктами питания, в том числе в связи с потерей традиционного внешнего рынка для молочной продукции и овощей.

Увеличение доходов населения, считает министр, позитивно отразится на экономике, увеличив платежеспособный спрос.

«Наши аграрии будут заинтересованы больше продавать», - подчеркнул Павленко.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко подписал пакет правительственных законопроектов, предусматривающий процедуру реструктуризации части государственного долга, а также изменения в государственный бюджет на 2015 год в части повышения социальных стандартов с 1 сентября – зарплат, пенсий, социальных выплат различным категориям граждан.

По данным Минагропрода, доля российского рынка в экспорте украинской сельскохозяйственной продукции в первом полугодии 2015 года составила 2% против 8% за аналогичный период прошлого года.